Jim Cramer dit que ces 7 actions gagnantes de l’ère Covid ont du pouvoir

Lundi, Jim Cramer de CNBC a proposé aux investisseurs une liste d’actions qui ont enregistré d’énormes gains au plus fort de la pandémie de Covid et continuent de bien performer.

“Wall Street a radié tous les gagnants de Covid, mais une poignée de ces entreprises se sont révélées être de véritables géants de la puissance. Et je pense que cela vaut absolument la peine de s’en tenir à leurs actions”, a déclaré l’hôte de “Mad Money”.

Les actions ont été battues cette année alors que l’inflation persistante, les augmentations agressives des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les blocages de Covid en Chine ont ébranlé la confiance des investisseurs dans le marché boursier.

Parmi les noms les plus durement touchés figurent des sociétés dont les actions ont atteint des sommets stratosphériques pendant la pandémie, car les faibles taux d’intérêt ont permis aux investisseurs de parier sur des noms risqués et à forte croissance. Bon nombre de ces actions ont enregistré des pertes alors que la Fed a commencé à augmenter les taux d’intérêt cette année et a poussé les investisseurs à vendre leurs avoirs.

Selon Cramer, cependant, certains des gagnants de l’ère Covid ont continué à bien performer malgré les vents contraires économiques.

Voici sa liste de choix d’actions :

Amazone Danaher Thermo Fisher Scientific PerkinElmer DoorDash Costco SVC Santé

Divulgation: Cramer’s Charitable Trust détient des actions d’Amazon, Costco et Danaher.

S’inscrire maintenant pour le CNBC Investing Club de suivre chaque mouvement de Jim Cramer sur le marché.

Clause de non-responsabilité