Jim Cramer dit que ces 6 “positifs” pourraient aider à faire monter les actions pendant la saison des résultats

Jim Cramer de CNBC a déclaré lundi que plusieurs éléments pourraient aider à propulser les actions à la hausse, même pendant ce qui pourrait être une mauvaise saison des bénéfices.

Mardi débute une nouvelle saison des résultats mettant en vedette certaines des plus grandes entreprises de la technologie, de la vente au détail et des biens de consommation. Des entreprises comme Microsoft , IBM et ServiceNow devraient publier leurs résultats financiers trimestriels cette semaine.

Voici les six facteurs qui pourraient aider les actions alors que les entreprises déclarent leurs bénéfices, selon Cramer :

De plus en plus d’entreprises procèdent à des licenciements. Des entreprises dont Microsoft , Force de vente et Wayfair ont récemment annoncé des réductions d’effectifs et leurs stocks ont explosé. Le dollar américain et les taux d’intérêt ont culminé l’automne dernier. Les actions cycliques, plus sensibles à l’économie, ont depuis rebondi, car de nombreuses entreprises mènent une grande partie de leurs activités à l’étranger. La Réserve fédérale aurait presque fini d’augmenter les taux d’intérêt. C’est selon un Rapport du Wall Street Journalet pourrait signifier que les inquiétudes concernant les prêts irrécouvrables – et les éventuels dommages qui en résulteraient pour les banques – pourraient être terminées. L’économie chinoise rouvre. Le retour de la deuxième économie mondiale est une excellente nouvelle pour les entreprises, en particulier celles du divertissement, des voyages et des biens de consommation. Le gouvernement s’apprête à dépenser beaucoup pour les infrastructures. Les fonds provenant du projet de loi bipartite sur les infrastructures et de la loi sur la réduction de l’inflation fournissent un “filet de sécurité” aux entreprises qui construisent des routes, des ponts ou des tunnels. Les analystes améliorent les stocks de puces. Barclays surclassé lundi Micro-systèmes avancés et Qualcomm à l’embonpoint. “Se souvenir du [semiconductor chips] la surabondance d’inventaire comprenait tout, des téléphones portables aux ordinateurs de bureau en passant par les ordinateurs hautes performances. C’est un très gros problème”, a déclaré Cramer.

Cramer a averti que bien que la saison des résultats ne se déroule pas toujours sans heurts, toute baisse du cours des actions n’est pas nécessairement indésirable.

“Au moment de la première impression, quand nous voyons les chiffres, je m’attends toujours à voir des déclins vicieux. La différence par rapport à 2022 ? Ces déclins, ils pourraient être achetables”, a-t-il déclaré.

Avis de non-responsabilité : Cramer’s Charitable Trust détient des actions d’Advanced Micro Devices, Qualcomm, Salesforce et Microsoft.