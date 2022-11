Jim Cramer dit que ces 6 actions cycliques “smokestack” pourraient valoir la peine d’être détenues

Jim Cramer de CNBC a proposé lundi aux investisseurs une liste d’actions cycliques qui ont “pris feu” récemment, ce qui en fait d’excellents ajouts potentiels aux portefeuilles.

“Vendez les technologies dans n’importe quelle force … parce qu’elles sont en plein milieu de la zone d’explosion de la Réserve fédérale. Mais en ce qui concerne les stocks de cheminées cycliques? Beaucoup d’entre eux pourraient valoir la peine d’être possédés,“ il a dit.

Voici sa liste de noms cycliques qui ont grimpé en flèche ces dernières semaines :

Boeing chenille Deere Dow Honeywell Nucor

Alors que la sagesse conventionnelle de Wall Street suggère que les investisseurs devraient éviter les titres cycliques dans un environnement de récession puisque leurs bénéfices ont tendance à suivre l’état de l’économie, plusieurs facteurs peuvent pousser ces actions à la hausse, selon Cramer.

Par exemple, il semble que les hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale semblent avoir principalement un impact sur les actifs technologiques et spéculatifs comme la cryptographie. Cela signifie qu’il est possible que la banque centrale n’ait pas besoin d’augmenter suffisamment les taux pour que les actions industrielles soient également écrasées, a-t-il déclaré.

De plus, certaines tendances séculaires pourraient pousser ces actions à la hausse. Boeing et Honeywell sont exposés à l’aérospatiale pendant un boom mondial des voyages. Caterpillar, Deere et Nucor pourraient bénéficier du projet de loi sur les infrastructures de l’administration Biden.

“Ce sont de grandes entreprises qui se sont positionnées sur des marchés finaux formidables et ont dominé leurs industries au point où les clients potentiels n’ont d’autre choix que de se tourner vers elles”, a déclaré Cramer.

Avis de non-responsabilité : Cramer’s Charitable Trust détient des actions de Honeywell.