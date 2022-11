Jim Cramer dit que ces 10 actions technologiques et logicielles peuvent faire un retour

Jim Cramer de CNBC a nommé mardi les actions technologiques martelées qui, selon lui, peuvent faire un retour après que la Réserve fédérale ait fini de resserrer l’économie.

Voici sa liste :

Amazone Microsoft Alphabet Tesla Netflix Pomme Force de vente ServiceNow Adobe Journée de travail

“Presque tous ces éléments, à l’exception d’Apple, sont des variantes de la même histoire – des actions qui ont été réduites de moitié lorsque leurs entreprises n’ont pas connu de telles chutes”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Leurs actions ont juste pris une longueur d’avance avant que la Fed ne les enlève cet argent facile.”

Les actions technologiques ont chuté cette année après avoir atteint des niveaux stratosphériques au plus fort de la pandémie. L’inflation persistante, les hausses de taux de la Fed, les blocages de Covid-19 en Chine et l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont poussé les investisseurs à délaisser les actions technologiques risquées et à se tourner vers des paris plus sûrs.

Dans le même temps, les craintes d’une récession imminente ont conduit les investisseurs à privilégier la rentabilité d’une entreprise plutôt que la croissance. Les entreprises technologiques autrefois prospères ont supprimé des milliers d’emplois dans l’industrie dans le but de réduire les coûts.

Cramer a expliqué que l’accent mis sur l’effondrement des dot-com dément les actions qui pourraient survivre à cette période de ralentissement économique. “À l’époque, c’était le meilleur de la race qui a finalement réussi à rebondir – le reste d’entre eux n’est tout simplement jamais revenu”, a-t-il déclaré.

Cramer a également prédit qu’il existe de nombreuses pièces pandémiques qui ne se remettront probablement pas des défis de cette année.

“Une fois que la Fed cèdera, je préférerais de loin être dans Big Tech, ou les meilleurs jeux cloud, ou les fabricants de puces les mieux gérés comme DMLA et Nvidia ,” il a dit.

Clause de non-responsabilité : Cramer’s Charitable Trust détient des actions d’AMD, d’Amazon, d’Apple, de Microsoft, de Nvidia et de Salesforce.