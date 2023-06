Jim Cramer dit de ne pas être complaisant avant la réunion de la Fed

Jim Cramer de CNBC a dit vendredi aux investisseurs de se méfier de la semaine à venir, même si le marché a été assez calme alors que la réunion de mercredi de la Réserve fédérale ne se terminera pas par une hausse des taux.

« Pas de surprise pour les téléspectateurs réguliers, je ne fais pas confiance à un marché bénin comme celui-ci », a déclaré Cramer. « Trop de choses peuvent vous surprendre, trop de choses peuvent vous faire paniquer, et bien sûr peuvent vous faire vendre, parce que si vous arrivez à ces niveaux – vous avez commencé à acheter aujourd’hui, disons – vous n’aurez probablement pas beaucoup de conviction si le le marché s’évanouit soudainement. »

Lundi, Cramer surveillera la société de logiciels Oracle , qui est attendu après la clôture du marché. Il suggère d’acheter une partie des actions avant, mais d’attendre de voir si elles descendent après le rapport et d’en acheter plus si c’est le cas.

Dépôt à domicile aura une réunion d’analystes mardi, et Cramer pense que ce sera important car l’entreprise est actuellement dans sa « saison de Noël » en raison de la prévalence du jardinage au printemps et en été.

« Je pense que nous entendrons dire que les bricoleurs achètent de plus en plus des choses, c’est un changement, et réparent leurs propres maisons, qu’ils n’ont pas pu ou voulu vendre – pourquoi? » Cramer a demandé. « Parce qu’ils ne veulent pas perdre ces prêts hypothécaires bas qu’ils ont obtenus au cours des cinq dernières années. »

Mercredi apportera des nouvelles de la banque centrale, et Cramer n’est pas convaincu que le président Jerome Powell a complètement perdu sa séquence belliciste. Constructeur de maisons basé en Floride Lennar aura également sa conférence téléphonique ce jour-là, et Cramer s’attend à entendre parler d’un « breuvage de sorcière » d’inflation, avec une augmentation des coûts de la main-d’œuvre, des maisons et des matériaux.

Jeudi sera consacré au commerce de détail, les investisseurs entendant parler de la chaîne de supermarchés Kroger qui tente de fusionner avec Albertson contre la volonté de la présidente de la Federal Trade Commission, Lina Khan.

Puis vendredi, les investisseurs pourront voir plus clairement dans l’esprit des consommateurs, a déclaré Cramer, avec la publication de l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan.

« S’il vous plaît, ne vous laissez pas bercer par la complaisance comme tant de gens le sont maintenant que nous avons fait tout le chemin du retour – il y a encore beaucoup de choses qui pourraient mal tourner sur le marché, beaucoup plus que je ne le pensais, et certainement beaucoup plus que lorsque nous étions beaucoup plus bas », a déclaré Cramer.

« Je serais très surpris que Wall Street soit ravie de la réunion de la Fed de mercredi prochain. Alors préparez-vous, même si j’aimerais me tromper à ce sujet », a-t-il ajouté.