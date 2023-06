Jim Cramer dit de couper votre portefeuille et de « retirer quelque chose de la table »

Jim Cramer de CNBC a averti mercredi les investisseurs que si les haussiers et les baissiers gagnent de l’argent, les porcs sont abattus. Cramer a déclaré qu’il était temps de réduire certaines actions chaudes et de garder l’argent en attente pendant que la Réserve fédérale réfléchit à son prochain mouvement.

« Ce n’est pas grave de retirer quelque chose de la table après une grosse course », a-t-il déclaré. « Vous ne vendez pas tout à moins qu’il y ait quelque chose qui ne va pas fondamentalement avec l’entreprise ou l’ensemble de l’économie en ce moment, et ce n’est pas le cas non plus. »

Pour le Charitable Trust de CNBC, Cramer a coupé les actions de la société mère de Facebook Méta , DMLA et Costco parce qu’il avait vu des gains si élevés, en particulier dans les deux derniers. Pour Cramer, ces prix devenaient « porcins » et il a estimé qu’il était temps de « sonner à la caisse ».

« Je pense que nous sommes actuellement dans le no man’s land – pas assez haut pour justifier de faire plus de ventes, mais certainement pas assez bas pour justifier d’acheter quoi que ce soit, parce que je veux attendre une meilleure opportunité », a déclaré Cramer, ajoutant qu’il avait besoin un catalyseur solide pour acheter de nouvelles actions.

Cramer a également déclaré qu’il pensait que la baisse de l’indice de volatilité – également connu sous le nom de jauge de peur du marché – montre que de nombreux investisseurs deviennent complaisants, et cela n’aide pas, a-t-il poursuivi, que la Fed continue de donner des messages mitigés. Selon Cramer, au lieu de se balancer à chaque pas, il est temps pour les investisseurs de garder leurs battes sur leurs épaules.

« Je viens de vous dire ce que nous faisons pour la fiducie : attendre », a déclaré Cramer. « C’est souvent la chose la plus difficile à faire, mais souvent la chose la plus difficile à faire est aussi la meilleure façon d’essayer de gagner beaucoup d’argent. »