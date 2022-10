Jim Cramer dit d’attendre avant d’appuyer sur la gâchette de Mobileye

Mercredi, Jim Cramer de CNBC a conseillé aux investisseurs de ne pas acheter d’actions de Mobileye à l’instant.

“L’action va connaître des moments difficiles une fois que les gens se rendront compte que la guerre de la Fed contre l’inflation est loin d’être terminée. Donc, si vous voulez un morceau de ce truc, je vous recommande d’attendre un recul, peut-être en dessous de 24 $, et alors vous êtes payer moins de 20 fois les gains », a-t-il déclaré.

Les actions de la société de technologie automobile autonome ont bondi de plus de 37% mercredi, son premier jour en bourse après avoir été séparée de Intel . La société conservera le contrôle de Mobileye, qui était cotée en bourse avant qu’Intel ne rachète la société en 2017.

Cramer a déclaré qu’il aimait le bilan solide et la croissance de Mobileye. La société a travaillé avec des constructeurs automobiles tels que Audi, BMW, Volkswagen, General Motors et Ford pour développer des fonctionnalités avancées de conduite et de sécurité.

Cinquante entreprises utilisent actuellement la technologie de Mobileye sur 800 modèles de véhicules, selon le dossier d’introduction en bourse de la société.

“En bref, Mobileye est une vraie entreprise avec de vrais produits et, en ce moment, une énorme demande pour ces produits”, a déclaré Cramer. Cependant, son action n’est pas nécessairement adaptée à un marché qui est redevable à la campagne agressive de hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, a-t-il ajouté.

“Si vous pensez que la Fed va continuer à se resserrer de manière agressive, cela n’a aucun sens d’acheter Mobileye ici – soyez simplement patient et [Fed Chair] Jay Powell vous donnera un meilleur point d’entrée”, a-t-il déclaré.

Avis de non-responsabilité : Cramer’s Charitable Trust détient des actions de Ford.