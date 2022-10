Jim Cramer dit d’acheter des actions de Danaher à la baisse

Vendredi, Jim Cramer de CNBC a conseillé aux investisseurs d’ajouter Danaher à leurs listes de courses pour la semaine prochaine après avoir publié les résultats du troisième trimestre.

“Vous avez maintenant la chance d’acheter l’une des entreprises les mieux gérées au monde avec une forte remise. Je pense que vous devez profiter de ce recul [next] Lundi matin, parce que Danaher est trop bon pour être ignoré”, a-t-il déclaré.

La société des sciences de la vie et des technologies médicales a dépassé les estimations de bénéfices au troisième trimestre, mais a réduit ses prévisions de croissance des revenus de biotraitement pour 2022 pour tenir compte d’une baisse des contributions du marché Covid.

Malgré le rythme, les actions de la société ont chuté de 5 % jeudi en réponse au trimestre. Cramer a déclaré que c’était une erreur, surtout si l’on considère que Danaher est un “marchand d’armes” de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique.

“Il y a très peu d’acteurs dans l’espace et l’industrie est à peu près aussi résistante à la récession que possible”, a-t-il déclaré.

Et tandis que les investisseurs pourraient s’inquiéter de la baisse des activités du marché Covid, la société recentre ses dépenses sur l’espace non-Covid beaucoup plus grand, a déclaré Cramer. Les ventes de bioprocédés non-Covid ont augmenté de plus de 20 % et la société a relevé ses prévisions de croissance des ventes de base pour l’année entière à la fourchette supérieure à un chiffre.

“Le quart a été très, très fort malgré ce que vous avez pu entendre”, a déclaré Cramer.

Avis de non-responsabilité : Cramer’s Charitable Trust détient des actions de Danaher.