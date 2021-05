Jim Cramer conseille aux investisseurs de ne pas abandonner les actions FAANG

Mercredi, Jim Cramer de CNBC a indiqué que les investisseurs particuliers s’en tiennent à leurs avoirs technologiques qui peuvent résister à un futur ralentissement, car les actions de valeur surclassent les actions de croissance.

« Ils sont actuellement en disgrâce au défilé de Wall Street. Je vous dis que c’est temporaire », a déclaré l’animateur de « Mad Money ». « Vous devez résister à l’envie de croire que ‘FAANG’ est terminé et le jeter sur le bavardage nécrologique. »

FAANG est un acronyme pour Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google-parent Alphabet. Ils figuraient parmi les plus grands gagnants au plus fort de la pandémie de Covid-19 l’année dernière. Mais avec la reprise de l’économie et l’assouplissement des politiques de distanciation sociale, des noms cycliques comme Freeport-McMoRan et Cleveland-Cliffs font des gains massifs par rapport aux géants de la technologie.

Seules deux de ces actions Big Tech – Facebook et Alphabet – surpassent le S&P 500 en 2021. Apple et Netflix, quant à eux, sont en baisse depuis le début de l’année. Pourtant, Cramer a déclaré que tout le groupe valait la peine d’être possédé sur le long terme.

« C’est l’année pour posséder Facebook et Alphabet, la publicité joue », a-t-il déclaré. « D’autres années ont été meilleures pour Netflix, Amazon ou Apple, alors ne supposez pas qu’elles méritent toutes d’échanger ensemble. »

Cramer a également déclaré que si des noms comme Freeport-McMoRan et Cleveland-Cliffs sont en forte hausse cette année, ils sont toujours confrontés à certains défis. Freeport-McMoRan est en hausse de près de 60% en 2021, et Cleveland-Cliffs a rallié 38,7%.

« Chacun d’entre eux a été menacé par les récessions et la concurrence étrangère. Parfois, Cleveland-Cliffs et Freeport ont dû faire face à de l’argent pour survivre », a-t-il déclaré. « Les actions FAANG, elles n’ont pas à faire ça. »

Pour être sûr, Cramer recommande aux investisseurs de maintenir un portefeuille diversifié avec une exposition à la fois aux actions cycliques et de croissance.

«Si vous êtes incroyablement agile, vous pouvez échanger hors de ces actions, puis revenir vers le bas; cependant, c’est beaucoup trop difficile pour moi et pour beaucoup de gens de réussir», a-t-il déclaré.