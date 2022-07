Jim Cramer conseille aux investisseurs d’adopter une approche au cas par cas pour les actions

Jim Cramer de CNBC a déclaré mercredi que les investisseurs devraient juger les actions individuellement plutôt que par crainte d’une récession imminente, après que la Réserve fédérale a indiqué qu’elle pourrait commencer à adopter une approche plus souple pour augmenter les taux d’intérêt.

“La Fed semble être à l’écart jusqu’à la prochaine réunion en septembre – peut-être même qu’elle est en avance sur le jeu – avec les données qui commencent à suivre leur chemin”, a déclaré l’hôte de “Mad Money”.

“Alors, allons-y au cas par cas et je parie qu’avec un contexte plus doux, les meilleurs bénéfices seront récompensés par des cours boursiers plus élevés, tandis que les baisses de tout le reste pourraient enfin être plus modérées”, il ajouta.

La Fed a relevé ses taux d’intérêt de 0,75 point de pourcentage mercredi dans le but de juguler l’inflation. Le président Jerome Powell a déclaré lors d’une conférence de presse que la banque centrale pourrait relever les taux d’intérêt de 0,75 point de pourcentage supplémentaire en septembre, mais cette décision dépend de ce que montrent les données économiques.

Toutes les principales moyennes se sont clôturées pour la journée, les noms de la technologie ouvrant la voie après qu’Alphabet et Microsoft aient raté leurs bénéfices et leurs revenus, mais ont quand même rapporté des résultats meilleurs que prévu ailleurs.

Cramer a émis l’hypothèse que la Fed serait en mesure de concevoir un atterrissage en douceur en adoptant une approche basée sur les données.

“Nous savons maintenant que Powell ne veut pas provoquer de récession et ne pense pas qu’il ait besoin de provoquer une récession, il y a donc un avantage pour les haussiers ici, surtout parce qu’il a rattrapé la courbe et qu’il l’a peut-être dépassée”, il a dit.

Divulgation: Cramer’s Charitable Trust détient des actions d’Alphabet et de Microsoft.