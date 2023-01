Jim Cramer choisit ses actions les plus remarquables dans 4 secteurs du marché haussier

Mercredi, Jim Cramer de CNBC a proposé aux investisseurs une liste de marchés haussiers qu’il a identifiés alors que les entreprises publient des résultats financiers trimestriels.

“Maintenant que nous sommes déjà au cinquième de la saison des résultats, nous pouvons commencer à identifier les gagnants et les perdants”, a-t-il déclaré, ajoutant : “Nous avons des marchés haussiers légitimes et importants en cours ici, et ils ne montrent aucun signe de relâchement. Et je vous veux en eux.”

Cramer a également mis en évidence les entreprises qui ont déclaré des trimestres solides et ont des actions qui pourraient être achetées.

Voici les quatre industries avec des marchés haussiers, selon Cramer, et ses actions remarquables dans chacune :

Banques

Aéronautique et Défense

Compagnies aériennes

Camions

Cramer a ajouté que si d’autres industries ont également des marchés haussiers, elles en sont encore aux stades initiaux et ne sont pas nécessairement encore investissables.

Les détaillants à rabais tels que Arbre à dollar et Sociétés TJX les fournisseurs de services de télécommunications comme AT&T des entreprises pharmaceutiques comme Johnson & Johnson des sociétés de divertissement comme Disney et les actions de services pétroliers comme Halliburton valent également la peine d’être surveillés, selon Cramer.

Avertissement : Cramer’s Charitable Trust détient des actions de Wells Fargo, TJX, Johnson & Johnson et Halliburton.