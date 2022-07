Jim Cramer avertit les investisseurs de ne pas manquer leur fenêtre pour acheter des actions

Jim Cramer de CNBC a conseillé jeudi aux investisseurs de saisir le moment et d’acheter des actions, car la Réserve fédérale semble approcher de la fin de son cycle de resserrement.

“Lorsque la Fed s’écarte, vous avez une vraie fenêtre et vous devez la franchir. … Lorsqu’une récession survient, la Fed a le bon sens d’arrêter d’augmenter les taux”, a déclaré l’animateur de “Mad Money”. . “Et cette pause signifie que vous devez acheter des actions.”

“Je pense que cette fenêtre est enfin arrivée, et vous ne voulez pas la refermer sur vous-même”, a-t-il ajouté.

Les actions ont augmenté jeudi malgré les dernières données du PIB montrant que la croissance économique américaine a chuté pour le deuxième trimestre consécutif, selon le Bureau of Economic Analysis. Les principaux indices ont brièvement plongé plus tôt dans la journée après que les investisseurs ont hésité devant la possibilité d’une récession, mais se sont redressés plus tard.

Jeudi marque le deuxième jour consécutif de gains. Le marché s’est redressé mercredi après que la Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt de 0,75 point de pourcentage et a indiqué qu’elle pourrait adopter une approche plus souple avec les futures hausses de taux.

Cramer a reconnu que certaines actions, comme celles des constructeurs de maisons, souffriront probablement en raison de la hausse des taux d’intérêt. Il a également noté que les détaillants suggèrent que Walmart et Target sont toujours confrontés à une surabondance des stocks qui est un vent contraire pour leur entreprise.

Cependant, cela ne signifie pas que les investisseurs doivent cesser d’acheter, selon Cramer.

“Il s’agit d’une récession de surabondance des stocks, pas d’une récession de licenciements, et cela signifie que vous pouvez acheter des actions s’il n’y a rien d’autre de mal de la part de la Fed et/ou de Washington”, a-t-il déclaré.

Divulgation: Cramer’s Charitable Trust détient des actions de Walmart.