Jim Cramer ajoute le PDG d’AT & T à Wall of Shame: «  Merci pour rien  »

Après des jours de réflexion, Jim Cramer a officiellement apposé les dirigeants actuels et anciens d’AT & T dans le «Mad Money» Wall of Shame.

« Lorsque les riches se demandent pourquoi leurs impôts augmentent, quand ils se demandent pourquoi ils sont devenus si impopulaires, je veux qu’ils regardent ces deux noms », a déclaré Cramer. « Ce sont des gens puissants et durs qui défendront leurs actions jusqu’au bout … mais il n’y a pas de défense contre la stupidité ou l’indifférence dépravée. »

Cramer, plus tôt cette semaine, a qualifié l’acquisition de Time Warner comme «l’une des fusions les plus stupides de l’histoire récente», a même envisagé de placer l’ensemble du conseil d’administration de la société basée à Dallas sur le mur de la honte. Il les a exhortés à réduire le salaire de retraite de Stephenson, qui a démissionné avec un paquet de 64 millions de dollars l’année dernière.

Le plus bouleversant à propos de la scission et de la baisse ultérieure du cours de l’action est qu’elle a nui aux investisseurs soucieux de dividendes, a-t-il déclaré. La société, qui arborait un dividende de 7% jeudi, a déclaré qu’elle «redimensionnerait» son paiement aux actionnaires après la conclusion de l’accord.

« Les propriétaires d’AT & T ne recherchent pas la croissance – ce sont des veuves, des orphelins et des mamies qui ont besoin d’un revenu », a déclaré Cramer. « Ce sont les investisseurs les moins à court terme, les plus à long terme et les plus confiants que vous puissiez demander. »

L’action AT&T a rebondi jeudi après avoir chuté pendant trois jours consécutifs. Le cours de l’action a chuté de 10% mercredi après l’annonce de la fusion.

Le titre a grimpé de 2,35% à 29,64 $ jeudi, donnant à AT&T une valeur marchande d’environ 211 milliards de dollars.