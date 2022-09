Jim Cramer a rencontré les PDG de Salesforce et Slack cette semaine

La conférence annuelle Dreamforce de Salesforce (CRM) a occupé le devant de la scène dans le monde de la technologie cette semaine. Et Jim Cramer était sur place à San Francisco pour s’entretenir avec les principaux PDG de la tech, dont les responsables de Salesforce et de sa filiale Slack. Voici notre récapitulatif et les points à retenir de chaque interview. Le co-PDG de Salesforce, Marc Benioff Benioff, a déclaré que Salesforce intègre Slack dans Customer 360, la plate-forme de gestion de la relation client de l’entreprise, afin qu’elle devienne le principal système de messagerie pour les utilisateurs. Quip, l’application de traitement de texte acquise par Salesforce en 2016, sera également intégrée à Slack. Salesforce a finalisé son acquisition de Slack en juillet 2021. Soulignant l’importance d’attirer de nouveaux clients, le co-PDG a déclaré qu’il était important pour Salesforce à la fois de rencontrer les clients en face à face et de les voir ensuite renforcer la valeur des produits de l’entreprise pour les autres. . “La deuxième partie n’a pas été aussi facile”, a-t-il déclaré. L’avis du Club : Salesforce est devenu le plus grand éditeur de logiciels d’application d’entreprise au monde en se concentrant sur les besoins des clients. Nous ne prévoyons pas qu’il perdra son avantage compte tenu de la force de la plateforme Customer 360. Le co-PDG de Salesforce, Bret Taylor Taylor, a souligné le virage de Salesforce vers la rentabilité – il vise une marge opérationnelle de 25 % en 2026 en limitant les dépenses – et son engagement à restituer de l’argent aux actionnaires. Le co-PDG a reconnu l’état volatil de l’économie, mais a déclaré qu’il restait optimiste quant à la capacité de la numérisation à stimuler la croissance en termes de haut et de bas. “Nous ne pouvons pas prédire l’avenir de l’économie, mais ce que je peux vous dire, c’est la numérisation de l’économie qui s’est accélérée [in] la pandémie… a changé de façon permanente notre façon de travailler, notre façon d’interagir avec les clients. Lorsque Jim a demandé comment Slack rivalisait avec des concurrents comme Microsoft, Butterfield a déclaré que l’application de messagerie agissait comme un siège numérique qui complète les autres applications d’entreprise. Le directeur général a ajouté que près de 100 % des grandes entreprises clientes de Slack sont également des clients Microsoft – utilisant Office 365 et Teams – et utilisent ses applications aux côtés de Slack. Salesforce, par exemple, utilise Google Meet, WebEx et Zoom en plus de Slack, il L’avis du Club : Nous sommes ravis du succès précoce de Slack et de la manière dont il a été intégré à Customer 360. (Jim Cramer’s Charitable Trust i s long CRM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Bret Taylor, co-directeur général de Salesforce.com Inc., à droite, et Marc Benioff, co-directeur général de Salesforce.com Inc., portent des oreilles de lapin lors d’un discours à la conférence Dreamforce 2022 à San Francisco, Californie, le mardi 20 septembre 2022. Marlena Sloss | Bloomberg | Getty Images