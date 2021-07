Jim Coulter de TPG dit que Tesla est l’AOL des véhicules électriques, mais ne se terminera pas nécessairement de la même manière

(Cliquez sur ici pour vous abonner à la nouvelle newsletter Delivering Alpha.)

Le changement climatique a été l’un des sujets les plus importants de 2021, mais le capital privé en est encore à ses balbutiements pour progresser dans cet espace. Le président exécutif de TPG, Jim Coulter, lève l’un des rares fonds climatiques existants. Le voici sur l’investissement d’impact et le rôle du capital privé dans l’atténuation des risques liés au changement climatique.

(Ce ci-dessous a été modifié pour plus de longueur et de clarté.)

Leslie Picker : D’où est venue cette idée ? Vous êtes co-gérant du Rise Fund [which] l’investissement d’impact en particulier. Qu’est-ce qui a donné [you] l’idée de lever un fonds axé sur le climat ?

Jim Coulter : Il y a cinq ans, nous avons commencé à nous demander pourquoi l’investissement d’impact n’avait pas pris de l’ampleur et si l’idée de l’année prochaine serait de commencer à concentrer les capitaux sur les entreprises d’impact. De là est né le Rise Fund, qui était le plus grand fonds de capital-investissement axé sur l’investissement d’impact. Un des secteurs que nous avons approchés était le climat. Pendant un certain temps, je dois l’admettre, cela a été un peu lent, car la plupart des investissements climatiques se faisaient sur le marché des infrastructures dans les énergies renouvelables contractuelles. Mais il y a environ deux ans, nous avons remarqué un changement fondamental sur le marché pour la quantité et la qualité des investissements.

Cueilleur: Alors où en sommes-nous dans ce cycle ?

Coutre : J’ai été fasciné par la reconnaissance des modèles de ce que j’ai vécu en tant qu’investisseur technologique dans les années 90 et au cours des 30 dernières années et le climat actuel. Cela me semble donc un peu comme la technologie en 1998. C’est un moment où la société commence à se rendre compte que la technologie allait tout toucher tout comme le climat va tout toucher, et que les marchés des capitaux ne s’étaient pas tout à fait mis en place pour comment ils allaient gérer cela. Il y avait quelques entreprises en 1998 dans le domaine de la technologie, par exemple AOL, qui étaient célèbres. Mais direction le futur, AOL n’est plus ce qu’il était. Les pages d’accueil ne stimulent pas la technologie aujourd’hui. Nous sommes donc assis aujourd’hui là où l’on se rend compte que le changement climatique va générer des opportunités d’investissement pour peut-être des décennies à venir, mais les marchés sont encore en train de se former.

Cueilleur: Donc, si AOL était en quelque sorte le chouchou de la fin des années 90, quel est selon vous l’équivalent chéri de la scène actuelle pour le climat ?

Coutre : Eh bien, il est clair sur les marchés publics que Tesla, à certains égards, attire l’attention – cela ne se terminera peut-être pas comme AOL s’est terminé – mais c’est une première compréhension de l’importance d’un secteur de l’univers du changement climatique. Les véhicules électriques sont donc une partie de ce qui doit se produire. Si vous envisagez le monde du changement climatique du point de vue des émissions, la façon dont nous voyageons ne représente probablement que 18% de notre problème d’émissions. Et pourtant, si vous regardez la concentration sur les entreprises liées au climat, une énorme concentration est dans ce coin du marché.

Cueilleur: Avec le cycle technologique, nous avons vu un gros boom et un gros ralentissement et les gens en ont en quelque sorte tiré différents éléments en examinant des domaines comme les SPAC et certaines activités sur les marchés publics comme vous l’avez mentionné. Voyez-vous une partie de cette frénésie récente et de cette précipitation à investir dans ces domaines, similaire à cette partie du cycle d’expansion et de ralentissement de la technologie ? Et, vous savez, une extension de cela, est-ce que cela indique que l’écosystème climatique pourrait être dans une bulle en ce moment ?

Coutre : Je ne le vois pas comme une bulle, mais je le vois comme ce qui sera clairement un voyage sinueux et intéressant. Donc, je ne veux pas faire d’analogie trop forte, mais à certains égards, cela ressemble à 1998. Si vous vous souvenez en 1998, les gens comprenaient l’immensité de ce qui pouvait arriver. Chaque entreprise essayait d’élaborer une stratégie technologique et les capitaux ont commencé à affluer dans la région. Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? Un certain nombre d’entreprises ont sauté sur le marché public probablement avant où elles auraient dû. Quelques-uns d’entre eux n’y trouvèrent pas de lieu de repos très hospitalier. D’autres, comme Amazon, sont arrivés tôt sur un marché public, mais ont mis beaucoup de temps avant de vraiment trouver leur place sur le marché. Avance rapide de quelques années, que s’est-il passé après ce moment ? Le marché s’est recâblé et le marché des actions de croissance s’est développé sur le marché privé. Des entreprises comme Uber et Airbnb sont restées privées pendant 10 ou 12 ans et je pense que nous allons voir le même schéma dans ce cycle, dans la révolution climatique, où il va y avoir beaucoup d’excitation au début. Les entreprises peuvent intervenir et réagir à l’excitation, mais un écosystème à long terme de capital et de solutions de capital se développera et cela aidera la révolution à se dérouler.

Cueilleur: Si la situation climatique connaît une sorte de réévaluation à la baisse, est-ce préjudiciable au mouvement vers le changement climatique ? Est-ce quelque chose qui pourrait amener les investisseurs à prendre du recul et à dire : « Je vais, vous savez, m’asseoir un peu sur la touche, attendre que cela se joue », et ensuite, qu’est-ce que cela signifie pour le changement climatique et les efforts pour résoudre tous ces problèmes ?

Coutre : Alors que les marchés réagissent au jour le jour, ce qui motive les rendements à long terme, ce sont les tendances à long terme. Je ne suis donc pas très gêné par les allers-retours quotidiens sur ce marché. Il est tout à fait clair pour moi, cependant, que la tendance à long terme se développe. Nous ne revenons pas à un monde basé sur le carbone. La seule chose qui me donne une certaine confiance à ce sujet est qu’il y a toujours une question de savoir si le vert était un phénomène haut de gamme et dès que quelque chose tournait mal, le vert s’estompait en quelque sorte. Nous venons de traverser une pandémie mondiale, des bouleversements sociaux, une incertitude électorale et nous en sortons avec un vert plus ancré et avec un plus grand élan.

Cueilleur: Et pourquoi est-ce que? Les gens avaient vraiment du mal l’année dernière et il était remarquable qu’autant d’attention soit portée sur la façon d’améliorer l’environnement, le changement climatique, juste une énorme différence de sentiment à une époque où je n’aurais pas prévu que cela se produise.

Coutre : Je dois dire que Covid a peut-être été un moment où nous comprenons que mettre la nature en colère contre nous, ou que la nature peut nous surprendre de manière étrange, a des effets énormes. C’était donc un moment où quelque chose que nous ne pouvions pas contrôler nous affectait tous. Et le climat a certains de ces mêmes attributs, où nous avions quelque chose qui allait prendre une action collective et qui nous affecterait tous. C’est quelque chose qui ne connaît pas de frontières, qui ne connaît pas de confinement national, et par conséquent, il y a peut-être eu un réveil qui a transféré une partie de sa conscience au climat. Je pense aussi qu’il y a eu un moment au sein de Covid où les entreprises et le gouvernement se sont réunis contre un problème : l’opération Warp Speed ​​et plus tard la distribution de vaccins, et cela a réellement fonctionné.

Cueilleur: Quel est le rôle du capital privé ici? En quoi cela diffère-t-il de toutes les autres sources de capitaux qui cherchent à changer ce problème ?

Coutre : Les marchés privés ont un rôle très important à jouer, car nous devons construire les entreprises climatiques de demain. Et ces entreprises sont probablement mieux construites sur le marché privé. Et contrairement à ce que nous venons de vivre dans le domaine de la technologie, nous allons avoir besoin de beaucoup plus de capital qu’une entreprise technologique pour construire. Donc, notre objectif est vraiment d’aider à jouer le rôle que le capital-risque a joué dans l’évolution technologique, où le capital-risque a joué un rôle très important en donnant naissance à de nouvelles entreprises qui sont ensuite passées par des capitaux propres de croissance sur les marchés publics. Le même cycle doit se produire ici où les marchés privés doivent s’organiser pour fournir les capitaux nécessaires pour résoudre ce problème.

– Ritika Shah, producteur à CNBC, a contribué à cet article.