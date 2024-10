Jim Cornette fustige les légendes de la WWE à propos du soutien de Donald Trump : « J’ai honte pour toi »

Jim Cornette a publiquement critiqué ces deux légendes de la WWE pour leur soutien à Donald Trump.

Plus tôt hier, les fans ont reçu une vidéo de soutien sur Le TikTok de Donald Trump. Hall of Famers The Undertaker et Kane se sont réunis pour montrer publiquement leur soutien à Trump avant les élections américaines.

Cette approbation est intervenue quelques heures seulement après l’annonce de l’apparition du 45e président américain sur le podcast The Deadman. Cependant, vétéran de la lutte et podcasteur populaire Jim Cornette n’a pas pris ce soutien à la légère et s’est exprimé sur le sujet.

A presque deux semaines des élections du 5 novembre, il a dénoncé les deux vétérans pour leur alliance avec Trump.

Un autre ancien grand lutteur sur la liste des extraterrestres trompés par l’escroc le plus répugnant du monde. Mark & ​​Glen, vous avez tenu aussi longtemps avec tout le monde qui vous admirait, puis à la fin vous ruinez votre réputation ET essayez de détruire le pays avec eux. J’ai honte POUR toi.

Sans s’arrêter là, Cornette a ajouté qu’ils essayaient de « détruire le pays » et qu’ils avaient honte d’eux.

The Undertaker, membre du Temple de la renommée de la WWE, critique Batista lors de sa vidéo de soutien à Donald Trump

Dans la vidéo TikTok, The Undertaker ne s’est pas contenté de soutenir Donald Trump, mais a également continué à s’en prendre à l’ancien lutteur et acteur actuel, Dave Bautista alias Batista. Il a déclaré :

Très bien tout le monde ! 5 novembre, Electionmania. Le choix vous appartient. Vous pouvez y aller avec le président Trump, Kane et The Undertaker, ou vous pouvez Kamala Harris, Dave Bautista et Tim Walz. Choisissez judicieusement. La nation en dépend.

