Jim Chanos dit que c’est la plus grande histoire d’investissement dont personne ne parle

Sous toutes les clameurs suscitées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les efforts pour juguler l’inflation, les investisseurs passent largement sous silence une énorme histoire en Chine, a déclaré mercredi le célèbre vendeur à découvert Jim Chanos.

Les troubles du marché immobilier chinois sont loin derrière la guerre et les hausses de taux visant à contenir l’inflation.

Mais Chanos, connu en particulier pour sa longue histoire de paris contre la deuxième économie mondiale, a déclaré qu’il s’agissait d’une histoire majeure aux implications profondes, en particulier à un moment où les marchés mondiaux sont dans une position fragile.

“Si ce qui se passe dans le monde, que ce soit la Russie/l’Ukraine, que ce soit la perte de contrôle des banques centrales, quoi qu’il en soit, ne se produisait pas en ce moment, je pense que ce qui se passerait sur le marché immobilier chinois serait avant et centre pour les investisseurs”, a déclaré mercredi le fondateur de Chanos and Co. lors de la conférence Delivering Alpha de CNBC à New York.

La nation est confrontée à une crise qui s’aggrave causée par de multiples facteurs, entraînant la pire chute des ventes de maisons depuis que la Chine a commencé à autoriser les ventes de propriétés privées à la fin des années 1990.

Dans un effort pour endiguer la crise, les autorités ont abaissé plus tôt cette semaine les taux hypothécaires à cinq ans et les taux préférentiels à un an pour apaiser les inquiétudes des constructeurs concernant le financement privé. La pandémie a exacerbé les problèmes, la politique zéro Covid du gouvernement martelant l’activité économique.

Les prix des appartements chinois sont, probablement, « après les bons du Trésor [the] classe d’actifs la plus importante au monde. Et ils sont en déclin”, a déclaré Chanos. “Nous constatons un problème immobilier en Chine au cours des 18 derniers mois que le gouvernement ne semble pas maîtriser, et la raison pour laquelle c’est important est que l’investissement est encore de près de 50 % de l’économie chinoise”.

Evergrande, le deuxième plus grand promoteur immobilier de Chine, a fait l’objet d’un examen minutieux pour ses transactions financières et a fait défaut sur des obligations libellées en dollars, ce qui en fait un symbole de la bulle immobilière chinoise.

Mais Chanos a déclaré que les problèmes étaient plus profonds.

“Vous devez comprendre que, comme à Tokyo, presque toutes les grandes entreprises en Chine ont une branche de développement immobilier. Il n’y a donc pas que les promoteurs”, a-t-il déclaré. “C’est endémique à toute l’économie là-bas. Et je pense que nous l’ignorons à nos risques et périls.”