Jim Caviezel, star de « La Passion du Christ », se souvient d’avoir été frappé par la foudre pendant le tournage

Jim Caviezel a rappelé les difficultés qu’il a rencontrées lors du tournage de « La Passion du Christ » alors qu’il confirmait qu’un scénario était en cours d’écriture pour une suite du film de 2004.

Caviezel, maintenant à l’affiche de « Sound of Freedom », a été frappé par la foudre lors du tournage du film biblique de Mel Gibson. L’acteur, aujourd’hui âgé de 54 ans, a également été frappé à la tête avec une croix pesant plus de 150 livres.

Caviezel a été frappé par la foudre « sur le dernier plan du film », a-t-il déclaré à Fox News Digital dans une nouvelle interview. Les acteurs et l’équipe tournaient la scène du Sermon sur la montagne et, à la cinquième prise, Caviezel a été frappé.

Le coup de foudre a entraîné deux chirurgies cardiaques, dont une à cœur ouvert, ainsi que « beaucoup de médicaments ». L’acteur a déclaré que le problème avait été « enfin corrigé » en 2014.

En plus du coup de foudre, Caviezel a également été renversé par une croix pesant plus de 150 livres pendant le tournage.

« Il m’est tombé sur la tête et je me suis mordu la langue et la joue », se souvient Caviezel.

« Et c’était en fait dans le film », a-t-il ajouté. « Vous voyez du sang couler de ma bouche » pendant la scène. L’épaule gauche de l’acteur a également été disloquée.

« J’avais vraiment eu du mal avec tout ce film. »

Le tournage de la suite, provisoirement intitulée « La Passion du Christ : Résurrection », devrait bientôt commencer avec une date de sortie en 2024, selon IMDB. Pendant ce temps, Caviezel a confirmé à Fox News Digital qu’il avait été en contact avec Mel Gibson au sujet du futur film.

« Cela se passe du côté de l’écriture », a expliqué Caviezel. « Je lui ai demandé environ trois rendez-vous, et il m’a donné un peut-être pour les trois. Donc, je dois voir où il en est. Je sais qu’il va le faire. »

Gibson a précédemment révélé la suite, qui devrait couvrir les jours entre la mort et la résurrection de Jésus.

« J’ai deux scripts et l’un d’eux est très structuré et un script très fort et un peu plus ce à quoi vous vous attendez, et l’autre est comme un voyage sous acide », a déclaré Gibson dans une interview partagée par Outstanding Screenplays sur YouTube. « Parce que tu vas dans d’autres royaumes et tout. Je veux dire, tu es en enfer et tu regardes les anges tomber. C’est comme de la folie. »

L’écriture du scénario est une « entreprise massive », a déclaré Gibson. « Vous devez vraiment considérer ce que vous devez montrer pour être poignant. Cela ne peut pas être linéaire. Vous devez avoir beaucoup de choses à juxtaposer les unes contre les autres, même à des époques différentes, afin d’illustrer ce que quelque chose signifie. d’une manière plus complète. »

Caviezel a expliqué que le financement de la suite ne devrait pas être « trop ​​dur » car le premier film était « plutôt réussi ». Le film original a rapporté plus de 600 millions de dollars au box-office, ce qui en fait le film sur la religion le plus rentable, selon le magazine People.

Caviezel a expliqué au point de vente qu’il se sent attiré par les films qui « disent la vérité », en disant: « La lumière est beaucoup plus brillante dans les endroits les plus sombres. Dans ces endroits les plus sombres, je voulais en être le centre. J’ai été attiré pour que. »

Le rôle de l’acteur en tant que Jésus dans « La Passion du Christ » a conduit Caviezel à commencer à parler publiquement de sa foi.

« Je n’avais pas d’autre choix que de défendre ma foi à ce moment-là », a-t-il déclaré à Fox News Digital, faisant référence aux allégations de sous-entendus antisémites dans le film réalisé par Gibson. « Et j’ai été traité d’antisémite et tout. »

Malgré le contrecoup et la controverse, Caviezel a soutenu son rôle dans le film et explique maintenant pourquoi il pense qu’il est important de parler publiquement de sa foi.

« Quand vous voyez ce que fait votre pays et que traverse le monde, quel peut être le seul remède ? Ne pas parler de votre foi ? » interrogea-t-il.

« Je ne vois pas d’autre remède en dehors de Dieu. Et je parle du Dieu Jésus. »

Caviezel a déménagé à Los Angeles en 1992 alors qu’il poursuivait sa carrière d’acteur. Il a décroché une poignée de rôles au début de sa carrière, dont « The Wonder Years » et « Murder, She Wrote ».

Il a reçu une large reconnaissance après avoir décroché un rôle dans « The Thin Red Line ». L’acteur a ensuite joué dans « Ride with the Devil » et « Angel Eyes ». Après son succès dans « La Passion du Christ », il a joué dans le drame CBS « Person of Interest ».

Dans son dernier générique, « Sweetwater », il joue le rôle d’un écrivain sportif.