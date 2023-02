Jim Carrey répertorie une maison de 29 millions de dollars à Los Angeles tout en offrant un aperçu de son propre art

Écrit par Oscar Holland, CNN

L’acteur Jim Carrey a mis en vente son manoir californien, la maison de cinq chambres et neuf salles de bains étant proposée pour près de 29 millions de dollars.

La vaste propriété de 12 700 pieds carrés, dans le quartier chic de Brentwood à Los Angeles, s’étend sur plus de deux acres de terrain, selon Sotheby’s International Realty, qui gère la vente.

Une série de photos accompagnant la liste montre tous les signes extérieurs d’un manoir de célébrités, d’un piano à queue à un court de tennis extérieur. Mais les images offrent également un aperçu plus personnel de la vie de son futur ancien occupant – ses propres œuvres d’art.

L’une des images montre la peinture à grande échelle de Carrey “Hooray We Are All Broken” accrochée au mur de sa maison. Crédit: Sotheby’s

En plus d’agir, Carrey est un peintre et sculpteur qui a exposé des œuvres dans des galeries aux États-Unis et au Canada. En plus d’une récente collection NFT et de caricatures politiques brûlantes, qu’il a régulièrement publiées sur Twitter sous l’administration Donald Trump, l’acteur est connu pour créer des peintures colorées sur toile.

En plus d’agir, Carrey a fait exposer son travail de peintre et de sculpteur dans des galeries. Crédit: Chris Delmas/AFP/Getty Images

Parmi ceux visibles sur les photos figurent “Hooray We Are All Broken”, qui représente quatre figures abstraites à pois sur un fond lumineux. Une image du jardin de la propriété, quant à elle, présente une sculpture en bronze nue qu’il a créée et appelée “Ayla”.

Divers autres Carreys originaux sont exposés, y compris des peintures apparues dans “I Needed Color”, un court documentaire sorti en 2017 qui a vu la star hollywoodienne décrire son processus artistique.

Plusieurs autres œuvres de Carrey exposées à la propriété LA. Crédit: Sotheby’s

“Quand j’ai vraiment commencé à peindre beaucoup, j’étais devenu tellement obsédé qu’il n’y avait nulle part où déménager dans ma maison”, a-t-il déclaré dans le film de six minutes. “Les peintures étaient partout. Elles faisaient partie des meubles, je les mangeais.”

“Vous pouvez dire ce que j’aime par la couleur des peintures”, a-t-il ajouté. “Vous pouvez dire ma vie intérieure par l’obscurité de certains d’entre eux. Vous pouvez dire ce que je veux de la luminosité de certains d’entre eux.”

On ne pense pas que les œuvres d’art soient incluses dans le prix demandé de 28,9 millions de dollars – pas plus que les costumes encadrés de Riddler de la performance de Carrey dans “Batman Forever” en 1995.

La maison lumineuse a été construite en 1951, selon la liste des propriétés. Crédit: Sotheby’s

Quiconque achètera la maison lumineuse des années 1950 profitera cependant d’un cinéma maison et d’une piscine avec cascade.

Dans une déclaration fournie au Wall Street Journal, Carrey a expliqué sa décision de quitter sa maison, dont il est propriétaire depuis près de 30 ans, affirmant qu’il n’y passe plus beaucoup de temps. “Je veux que quelqu’un d’autre en profite comme moi”, a-t-il déclaré, avant de citer la chanson à succès de David Bowie : “Ch-ch-ch-changes !”