Jim Carrey prend une pause dans la publication de son art politique

L’acteur dit qu’il prend maintenant une pause dans la publication des messages politiques, expliquant qu’il prend le temps de respirer après avoir traversé «un océan d’indignation».

« Salut les gens … depuis 4 ans, entre autres engagements, j’ai déployé des efforts considérables dans cette collection de caricatures de protestation politique. C’est vraiment comme si vous et moi avons traversé un océan d’indignation ensemble, mais quelque chose me dit qu’il est temps de repose mon marteau sur les réseaux sociaux et récupère un peu de bande passante neurologique », a-t-il sous-titré une caricature de lui-même debout devant une porte, les bras tendus. Carrey l’a titré: « … au cas où je ne te verrais pas … » un clin d’œil à « The Truman Show ».

Il a poursuivi: « S’il me semblait que j’ignorais mes principaux abonnés Twitter ici et en dehors des États-Unis et du Canada dans ma quête pour débarrasser notre démocratie de ‘Orange Jules César’ et de son Empire des mensonges, ce n’était pas mon intention. J’ai juste supposé qu’une Amérique radicalisée est une menace pour nous tous. Quand un fou attrape le volant d’un bus chargé de passagers innocents et menace de le faire descendre d’une falaise, il a tendance à détourner l’attention de tout le monde. «

Plus récemment, Carrey a décrit le président Biden sur « Saturday Night Live », mais n’a pas continué le rôle.