Jim Carrey termine son passage présidentiel sur « Saturday Night Live » en tant que Joe Biden.

Le comédien s’est rendu sur Twitter avant le dernier épisode « SNL » de l’année samedi pour annoncer qu’il ne reviendrait pas à l’émission de croquis pour dépeindre Biden.

« Bien que mon mandat n’ait été censé durer que 6 semaines, j’étais ravi d’être élu président de la SNL … le plus grand appel du devoir de la comédie », Carrey a tweeté. « J’adorerais aller de l’avant en sachant que Biden a été le vainqueur parce que j’ai réussi ça (juron). Mais je ne suis qu’un parmi une longue lignée de fierté et de lutte contre SNL Bidens! »

Carrey ne fait plus partie de «SNL» depuis le 7 novembre, jour où son homologue réel a été nommé président élu. Depuis, deux épisodes ont été diffusés, Carrey n’est pas apparue non plus.

On ne sait pas si un acteur différent jouera Biden dans le dernier épisode de 2020 de ce soir.

Après être passé à un format d’épisode lourd de chat vidéo virtuel au printemps en raison de la pandémie de COVID-19, « SNL » est revenu à une forme essentiellement normale lors de sa première saison de la saison 46 en octobre, de retour au Studio 8H à New York avec un public. (composé de premiers intervenants masqués) et l’hôte Chris Rock.

Le spectacle de comédie de croquis vénéré a annoncé le mois précédent que Carrey représenterait Biden, et Carrey était prête avec une perruque blanche et des lunettes de soleil aviateur. Quoi qu’il en soit, comme le ferait le froid, la semaine passée dans le monde réel était tout simplement trop difficile à parodier.

L’acteur n’a pas réussi à saisir l’occasion en tant que Biden, selon la critique télévisée de USA TODAY, Kelly Lawler, qui a noté que le plus gros problème de la comédie de sketchs était également le plus célèbre: Carrey en tant que Biden.

Au cours de l’été, NBC a fait une grande affaire de Carrey, un comédien vétéran qui a excellé en tant qu’animateur de « SNL » dans le passé, en assumant le rôle du candidat démocrate à la présidence de l’époque. Mais lorsque Carrey est arrivé avec une perruque argentée et des lunettes de soleil lors de la première de la saison du 3 octobre, sa performance est rapidement devenue digne d’une grimace.

En dépit de sa riche carrière à Hollywood, Carrey est un choix étrange pour jouer Biden, surtout quand il y a des acteurs à la fois dans les castings actuels de « SNL » et d’anciennes saisons (comme Jason Sudeikis), qui ont excellé en tant que Biden. Carrey était froid, sévère et rappelait souvent plus son rôle dans « The Mask » que le candidat démocrate à la présidence. La meilleure réplique de l’esquisse était celle que Biden a réellement prononcée pendant le débat: « Voulez-vous vous taire, mec? »

Contribution: Kelly Lawler