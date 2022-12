Jim Carr, député du Manitoba et ancien ministre du Cabinet, décède après avoir combattu le cancer

Le député manitobain et ancien ministre Jim Carr est décédé après une bataille contre le cancer.

La nouvelle a été annoncée lundi à la Chambre des communes.

Carr, qui représentait Winnipeg-Centre-Sud depuis 2015, a reçu un diagnostic de myélome multiple lors de la campagne électorale fédérale de 2019 et a lutté contre l’insuffisance rénale.

Il avait 71 ans.

Dans un communiqué, sa famille a déclaré qu’il était heureux de voir son projet de loi d’initiative parlementaire, “Bâtir une économie verte des Prairies”, passer par la Chambre des communes la semaine dernière.

“Travailler avec ses collègues députés à travers le pays au cours des derniers mois sur cette importante législation l’a rempli d’énergie et a gardé le moral”, a écrit la famille.

« En tant qu’élu dévoué, chef d’entreprise et chef de file communautaire au Manitoba pendant plus de 30 ans, Jim était aimé et respecté par tant de gens et nous savons qu’il nous manquera profondément.

Julian Ovens, qui a été chef de cabinet de Jim Carr lorsqu’il était ministre du Commerce, a fait l’éloge de son ancien patron.

“C’était un gentleman. Un modéré. Un excellent collègue … et absolument le meilleur président de toute organisation ou réunion que l’on puisse demander”, a-t-il déclaré.

“Le Groupe d’Ottawa sur l’OMC [World Trade Organization] La réforme n’a fonctionné que grâce à sa présidence.”