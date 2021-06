Jim Bullard de la Fed prévoit une première hausse des taux d’intérêt dès 2022

Vendredi, le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré à CNBC qu’il prévoyait une première augmentation des taux d’intérêt fin 2022 alors que l’inflation augmentait plus rapidement que les prévisions précédentes ne l’avaient prévu.

Cette estimation est encore plus rapide que les perspectives publiées mercredi par le Federal Open Market Committee, qui a frappé les marchés financiers. Les perspectives médianes du comité prévoyaient jusqu’à deux hausses en 2023, après avoir indiqué en mars qu’il n’y avait aucune augmentation à l’horizon.

Bullard a qualifié à plusieurs reprises les mesures de la Fed cette semaine de «hawkish», ou en faveur d’une politique monétaire plus stricte que ce qui a prévalu depuis le début de la pandémie de Covid-19.

« Nous nous attendons à une bonne année, une bonne réouverture. Mais c’est une année plus importante que ce à quoi nous nous attendions, plus d’inflation que ce à quoi nous nous attendions », a déclaré le responsable de la banque centrale sur « Squawk Box ». « Je pense qu’il est naturel que nous soyons un peu plus bellicistes ici pour contenir les pressions inflationnistes. »

Les prévisions révisées du FOMC reflètent ce sentiment.

Pour 2021, le comité a relevé ses attentes d’inflation sous-jacente mesurée par l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle à 3% par rapport à l’estimation de mars de 2,2%. Il a également porté son estimation médiane de l’inflation, y compris les prix des aliments et de l’énergie, à 3,4%, un bond d’un point de pourcentage par rapport aux perspectives précédentes.