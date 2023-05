Jim Brown, porteur de ballon légendaire des Cleveland Browns, décède à 87 ans

Jim Brown, le légendaire porteur de ballon des Cleveland Browns, l’un des joueurs les plus prolifiques de la NFL et une icône des droits civiques, est décédé à l’âge de 87 ans, ont confirmé vendredi sa famille et l’équipe.

L’épouse de Brown, Monique, avait annoncé sur Instagram que Brown « était décédé paisiblement » jeudi soir à leur domicile de Los Angeles.

« Pour le monde, il était un activiste, un acteur et une star du football », a déclaré le message, qui n’a pas révélé de cause précise du décès. « Pour notre famille, il était un mari, un père et un grand-père aimant et merveilleux. Nos cœurs sont cassé… »

Les propriétaires des Browns, Jimmy et Dee Haslem, ont publié une déclaration qualifiant Brown de « véritable icône non seulement des Browns de Cleveland, mais de toute la NFL.

« Il était certainement le plus grand à avoir jamais porté l’uniforme des Browns et sans doute l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NFL », ont déclaré les Haslems.

Brown, qui a été nommé le plus grand joueur de football de tous les temps par le Sporting News en 2002, a été sélectionné au premier tour du repêchage de 1957 et a joué pour les Browns de 1957 à 1965.

Il a mené la NFL au cours de huit de ces saisons et a terminé sa carrière avec 12 312 verges au sol et 5,2 courses par match.

Il a été nommé au Pro Bowl chaque saison où il a joué et a mené Cleveland au match de championnat de la NFL à trois reprises, remportant le titre en 1964.

Le triple joueur le plus utile a parcouru au moins 100 verges lors de 58 de ses 118 matchs de saison régulière et n’a jamais raté un match.

Il a parcouru plus de 1 000 verges en sept saisons. Cela comprenait 1 527 verges en une saison de 12 matchs et 1 863 en une saison de 14 matchs.

James Nathaniel Brown est né à St. Simons Island, en Géorgie, en 1936 et était une star du lycée dans le football, le basket-ball, le baseball, la crosse et l’athlétisme.

Il a continué à exceller en tant qu’athlète multisports à l’Université de Syracuse, sa carrière de footballeur prenant de l’ampleur lorsqu’il a totalisé 986 verges au sol et 13 touchés au cours de sa dernière année.

Les Browns ont sélectionné Brown avec le sixième choix au total lors du repêchage de 1957 et il a eu un impact immédiat sur l’attaque de l’entraîneur Paul Brown.

Il a mené la ligue sa saison recrue avec 942 verges au sol et neuf touchés, dont une performance de 237 verges à son neuvième match qui a été la plus importante en un seul match dans l’histoire de la ligue pendant 14 ans.

Il a été nommé MVP cette saison et reste la seule recrue à remporter le prix.

« (L’entraîneur Paul Brown) m’a aimé », a déclaré Brown dans « A Football Life » du réseau NFL. « Il m’a dit : ‘Tu es mon porteur de ballon. Tu es mon porteur de ballon. Ce sont les mots les plus doux que j’aie jamais entendus en tant que footballeur professionnel. »

Brown était encore à son apogée lorsqu’il a pris sa retraite à l’âge de 30 ans, choquant le monde du sport.

Il avait mené la ligue en se précipitant et en touché lors de sa dernière saison, mais avait annoncé sa retraite alors qu’il tournait « The Dirty Dozen » à Londres.

– Une main dans la lutte –

Un jour après sa retraite, Brown a déclaré à Tex Maule, écrivain de football professionnel de Sports Illustrated: «J’aurais pu jouer plus longtemps. Je voulais jouer cette année, mais c’était impossible.

«Nous sommes en retard sur le tournage ici, pour une chose. Je veux plus de stimulation mentale que je n’en aurais en jouant au football. Je veux avoir une main dans la lutte qui se déroule dans notre pays, et j’ai l’occasion de le faire maintenant. Je ne pourrais pas être dans un an. »

Un an plus tard, Brown fonde la Negro Industrial and Economic Union, une organisation qui sera plus tard connue sous le nom de Black Economic Union.

Le but de l’organisation était de guider les entrepreneurs noirs, et l’organisation est devenue le noyau des efforts de Brown pour faire du pays un endroit plus égalitaire pour les Afro-Américains.

Le 4 juin 1967, Brown a participé au sommet de Cleveland, se joignant à d’autres athlètes noirs de premier plan dans les bureaux de la Black Economic Union à Cleveland pour interviewer le boxeur Muhammad Ali et décider de soutenir ou non sa position contre son intronisation dans les forces armées américaines pendant le Vietnam. Guerre.

Le groupe a décidé de soutenir Ali, la décision devenant un puissant symbole de l’unité noire pendant le mouvement des droits civiques en Amérique.

« Au cours de sa carrière de neuf ans dans la NFL, qui a coïncidé avec le mouvement des droits civiques ici chez lui, il est devenu un précurseur et un modèle pour les athlètes impliqués dans des initiatives sociales en dehors de leur sport. Il a inspiré d’autres athlètes à faire une différence, en particulier dans les communautés dans lesquelles ils vivaient », a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dans un communiqué.

Mais la vie de Brown n’a pas été sans controverse. Il a eu plusieurs démêlés avec la justice, à commencer par une accusation de voies de fait en 1968 qui a été rejetée lorsque la victime présumée a refusé de coopérer avec les procureurs.

Brown a été inculpé mais acquitté dans une affaire de rage au volant en 1970 et a été reconnu coupable de coups et blessures en 1975 pour avoir agressé un partenaire de golf. En 1985, il a fait face à une accusation de viol qui a ensuite été abandonnée.

En 1999, Brown a été arrêté pour avoir prétendument menacé sa femme et vandalisé sa voiture avec une pelle. Il a purgé trois mois de prison après avoir été reconnu coupable de vandalisme après avoir refusé de suivre un programme de conseil en matière de violence domestique, de payer une amende et de faire un don à un refuge pour femmes battues.

