Jim Brown, grand porteur de ballon de tous les temps de la NFL et militant social, décède à l’âge de 87 ans | Nouvelles de la NFL

Jim Brown

Le membre du Temple de la renommée de la NFL Jim Brown, le porteur de ballon imparable qui a pris sa retraite au sommet de sa brillante carrière pour devenir acteur ainsi qu’un éminent défenseur des droits civiques dans les années 1960, est décédé à l’âge de 87 ans.

Une porte-parole de la famille de Brown a déclaré qu’il était décédé paisiblement dans sa maison de Los Angeles jeudi soir avec sa femme, Monique, à ses côtés.

L’un des plus grands joueurs de l’histoire du football et l’une des premières superstars du jeu, Brown a été nommé joueur le plus utile de la NFL en 1965 et a brisé le livre des records de la ligue au cours d’une courte carrière de 1957 à 1965.

Brown a mené les Browns de Cleveland à leur dernier titre dans la NFL en 1964 avant de prendre sa retraite à son apogée après la saison 1965 pour devenir acteur.

Il est apparu dans plus de 30 films, dont Any Given Sunday et The Dirty Dozen.

Coureur imparable doté de puissance, de vitesse et d’endurance, l’arrivée de Brown a déclenché la popularité croissante du jeu à la télévision.

Quand il a fini de jouer, Brown est devenu un leader éminent du mouvement Black Power pendant les luttes pour les droits civiques des années 1960.

Plus tard, il a travaillé pour lutter contre la violence des gangs à Los Angeles et a fondé Amer-I-Can – un programme pour aider les jeunes et les ex-détenus défavorisés du centre-ville.

Sur le terrain, il n’y avait personne comme Brown, qui exploserait les plaqueurs potentiels, refusant de laisser un homme l’abattre avant de sprinter loin des secondeurs et des arrières défensifs.

Il était également célèbre pour avoir utilisé un bras raide pour éliminer les défenseurs en plein champ ou les repousser comme s’ils étaient des poupées de chiffon.

« Mes bras étaient comme mes protecteurs et mes armes », a déclaré Brown lors d’une interview avec NFL Films.

En effet, Brown ne ressemblait à aucun dos avant lui, et certains pensent qu’il n’y a jamais eu de meilleur que l’incomparable n ° 32 de Cleveland.

À 6 pieds 2 pouces et 230 livres, il était dominant, implacable et sans pitié, ses bobines phares mettant en vedette des courses autour et à travers des adversaires, se battant pour chaque mètre, entraînant plusieurs défenseurs ou trouvant des trous là où aucun ne semblait exister.

Après que Brown ait été plaqué, il se levait lentement et revenait encore plus lentement vers le caucus – puis dominait la défense lorsqu’il recevait à nouveau le ballon.

En dehors du terrain, Brown était un personnage controversé.

Alors qu’il avait un faible pour les personnes dans le besoin et que sa générosité a changé des vies, il a également été arrêté une demi-douzaine de fois, principalement pour violences envers les femmes.

En juin 1999, l’épouse de Brown, Monique, a appelé le 911, disant que Brown avait brisé sa voiture avec une pelle et menacé de la tuer. Au cours du procès, Monique Brown s’est rétractée.

Jim Brown a été acquitté d’une accusation de menaces domestiques mais reconnu coupable de vandalisme. Le juge de Los Angeles a condamné Brown à six mois de prison pour avoir refusé de suivre des conseils sur la violence domestique.

Il a également rivalisé avec l’entraîneur des Browns Paul Brown et plus tard avec la direction de l’équipe, bien qu’il ait joué toute sa carrière à Cleveland.

Parmi ses films figuraient 100 Rifles, Mars Attacks! He Got Game de Spike Lee, Any Given Sunday d’Oliver Stone et la satire I’m Gonna Git You Sucka, dans laquelle il parodie le genre blaxploitation.

En 2002, Brown a fait l’objet du documentaire HBO de Lee, Jim Brown: All-American.

Brown a été huit fois All-Pro et est allé au Pro Bowl à chacune de ses neuf années dans la ligue. Lorsque Brown a quitté le match à 30 ans, il détenait les records de la ligue pour les verges (12 312) et les touchés (126).

Et malgré son style meurtrier, Browns n’a jamais raté un match, jouant 118 matchs de suite.