Jim Brown est décédé à 87 ans

Un pilier de l’histoire des Noirs américains est rentré dans la gloire aujourd’hui.

À 87 ans, Jim Brown, athlète, acteur et fervent défenseur des droits civiques du Temple de la renommée de la NFL, est décédé, comme l’a annoncé sa femme, Monique Brown, sur Instagram aujourd’hui.

L’héritage de Brown sur le terrain de jeu, l’une des toutes premières superstars sportives, est sans tache. Il était un défenseur infatigable des droits des Noirs à une époque où un homme dans sa position de l’une des premières superstars du sport américain moderne aurait pu facilement se taire et profiter des fruits de son travail. Il n’a rien fait de tout cela. Même aujourd’hui, beaucoup de gens vous diront que Jim Brown était le plus grand athlète à s’habiller.

« Jim Brown est une véritable icône non seulement des Browns de Cleveland, mais de toute la NFL », ont déclaré les propriétaires des Browns, Dee et Jimmy Haslam. « Il était certainement le plus grand à avoir jamais porté l’uniforme des Browns et sans doute l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NFL. Jim était l’une des raisons pour lesquelles les Browns ont une telle base de fans aujourd’hui.