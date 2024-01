Jim Brickman interprétera ses plus grands succès à Vacaville – The Vacaville Reporter

Le pianiste Jim Brickman, nominé aux Grammy Awards, présentera son spectacle HITS LIVE ! En concert, au Vacaville Performing Arts Theatre le 9 février à 20h (Photo de Jeff Klaum)

Après une saison de Noël mouvementée passée à donner 50 spectacles, le pianiste Jim Brickman, deux fois nominé aux Grammy Awards, se prépare pour sa prochaine tournée qui débutera en février.

Maximisant le thème romantique central de plusieurs de ses succès classiques, les nouvelles dates de tournée de Brickman annonceront une autre période de vacances populaire pour ses auditeurs : la Saint-Valentin.

“J’ai la chance qu’au fil des années, certains des grands succès incluent ‘Valentine'”, a déclaré Brickman, faisant référence à son tube bien nommé de 1997 avec la voix de Martina McBride.

Alors qu’il se dirige vers le Hits Live! Lors de la tournée Concert, Brickman réfléchit également au 30e anniversaire de son premier album « No Words ».

Après trois décennies d’expérience, Brickman a affiné de nombreux aspects de sa tournée en fonction de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Un aspect qui lui tient à cœur est de jouer dans « le bon type de théâtre ». Non seulement la salle doit être de la bonne taille, mais le public doit être habitué à s’y rendre.

« Je sais que cela semble simpliste, mais les gens qui savent à l’avance où se garer et où aller dîner – c’est important. C’est important lorsque les gens décident d’y aller ou non », a déclaré Brickman.

Vacaville a figuré à plusieurs reprises dans les tournées de Brickman. Et pas seulement pour son théâtre. Au début de sa carrière, Brickman a co-animé Good Day Sacramento, établissant des amitiés et des relations avec certaines stations de radio de la région qui ont soutenu sa musique au fil du temps.

Lors de la planification de sa tournée, Brickman s’assure de jouer dans et autour de Sacramento et d’East Bay par à-coups, en tournant dans les différentes zones pour s’assurer de voir tous ses fans.

L’expérience du public est un facteur important à bien plus d’égards que l’emplacement du théâtre et les restaurants à proximité. L’objectif de Brickman est de plonger les spectateurs sans méfiance dans un spectacle théâtral avec toute la variété que peuvent offrir des anecdotes, un invité spécial de Broadway et des moments légers.

“Je suis comme mon public”, a-t-il déclaré. “J’ai l’impression d’avoir les mêmes goûts, et à cause de cela, je suis très sensible à ce que sera l’expérience du public.” Se poser des questions telles que : « Qu’est-ce que je voudrais ? qu’est-ce qui serait ennuyeux ? qu’est-ce qui serait drôle ?

Brickman aborde chaque spectacle avec une ferveur qu’on n’oublie pas facilement.

Le large attrait de sa musique s’adresse à un public varié, rassemblant ceux qui jouent ses partitions ou l’écoutent pour se détendre, ainsi que les auditeurs sentimentaux qui ont joué sa chanson lors de leur mariage. Quelle que soit l’origine, Brickman accueille favorablement les diverses façons dont le public a découvert sa musique, s’émerveillant des nouvelles expériences qu’elle génère même après 30 ans.

Récemment, Brickman a remarqué une nouvelle tendance selon laquelle il voit des enfants qui ont grandi en écoutant ses chansons comme berceuses ou parce que leurs parents les jouaient.

“C’est presque comme si nous les avions perdus alors qu’ils étaient adolescents et maintenant ils sont de retour, le transmettant à leurs propres enfants”, a-t-il déclaré.

Mais pour autant de témoignages de fans et d’auditeurs de longue date, il y en a tout autant qui n’ont jamais entendu parler de lui. Un fait dont Brickman est bien conscient et qui peut contribuer à sa remarquable humilité.

“Si vous avez été invité ou traîné, ou si vous n’étiez pas un fan inconditionnel, je pense que les gens sont surpris, ils me diront ensuite : ‘Je ne m’attendais pas à ce que ce soit si bon'”, a déclaré Brickman. ajoutant qu’il apprécie l’honnêteté.

Ceux qui pensent qu’il s’agira d’un récital de piano auront certainement le piano, mais ce n’est pas ennuyeux, dit Brickman.

Pour en faire une expérience énergique, cela implique en partie le public lui-même. Brickman a décrit une partie chantée du spectacle où il enseigne au public le refrain d’une nouvelle chanson, l’enregistre, puis l’envoie au public après le spectacle.

En plus de ce souvenir immortalisant leur propre participation, Brickman veut s’assurer que personne ne repart sans avoir entendu sa chanson préférée. C’est pourquoi vers la fin du spectacle, il lancera une partie « live sur demande ». Il s’ensuit une bagarre où les gens crient la chanson qu’ils veulent entendre.

“C’est complètement authentique”, a déclaré Brickman. “Les gens savent que ce n’est pas prévu parce qu’ils crient.” Parfois, il y aura des demandes dont il ne se souvient pas parce qu’il s’agit d’un album profond, mais pour la plupart, tout le monde entend ce pour quoi ils sont venus.

“Cela crée beaucoup de moments impromptus et rend cette soirée unique”, a-t-il déclaré, expliquant que chaque nuit sera nécessairement une expérience différente.

“C’est la preuve qu’il y a suffisamment de chansons familières pour que je puisse réellement faire ça et avoir une quinzaine de chansons”, a remarqué Brickman avec gratitude.

La variété du spectacle contribue à faire de l’événement un souvenir marquant pour le public qui, au fil des années, est resté fidèle à Brickman autant qu’à son public. « Certaines personnes diront : « Je t’ai vu la dernière fois à Vacaville », même si c’était il y a dix ans. Ce qui est bien, c’est que le spectacle était frais dans leur tête et pour eux, c’était comme si c’était hier.

SI VOUS ALLEZ:

QUOI: Jim Brickman en direct ! En concert

OÙ: Théâtre des arts du spectacle de Vacaville, 1010 Ulatis Drive, Vacaville.

QUAND: 9 février à 20h

DES BILLETS: Les billets coûtent 65 $ et peuvent être achetés en ligne sur : vpat.net