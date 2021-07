Jim Bolger vise la première victoire des Sussex Stakes à Glorious Goodwood avec le héros d’Ascot et des Guinées, Poetic Flare | Nouvelles de course

Poetic Flare tentera de faire mieux que son père Dawn Approach, pour l’entraîneur Jim Bolger, dans les Qatar Sussex Stakes de Goodwood la semaine prochaine.

Le poulain de Bolger a remporté trois de ses cinq départs dans une campagne de trois ans extrêmement réussie jusqu’à présent – ​​qui a inclus la victoire dans les Qipco 2000 Guinées à Newmarket et les St James’s Palace Stakes à Royal Ascot, imitant son père dans le processus .

S’il l’emporte à nouveau lors de la deuxième journée du Goodwood Festival, Poetic Flare offrira à son entraîneur une première victoire dans les Sussex Stakes – dans laquelle Dawn Approach, le héros des Guinées du comté de Carlow en 2013, a dû se contenter d’une seconde honorable dans son année classique. .

La vague de chaleur britannique devrait laisser les conditions à Goodwood pas plus lentes que bonnes mercredi prochain.

Bolger a déclaré: « Il gère un terrain mou mais il est meilleur sur un bon terrain.

« Il est très bien équilibré, donc je ne pense pas que Goodwood lui pose de problèmes. »

Poetic Flare a hérité de nombreuses caractéristiques de Dawn Approach.

« C’est un poids lourd à tous égards et pèse plus de 500 kg », a déclaré Bolger.

« C’est un cheval très facile à gérer, car il connaît son métier et il aime la course.

« Il a un grand appétit pour manger et pour travailler – il est comme son père Dawn Approach à tous points de vue. »

« Il a encore un peu de travail à faire et arrivera ensuite à Goodwood lundi.

« C’est une course très spéciale et une course que je n’ai jamais gagnée auparavant. »