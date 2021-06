Jim Bolger : Un entraîneur invité devant la commission parlementaire irlandaise pour « étayer ou mettre au lit » les allégations de dopage | Nouvelles de course

L’entraîneur Jim Bolger doit être invité devant une commission parlementaire irlandaise enquêtant sur les allégations de dopage dans l’industrie des courses de chevaux, a-t-il été confirmé.

Le président de la commission de l’agriculture, Jackie Cahill, a déclaré que les affirmations de M. Bolger causaient de « graves dommages à la réputation » de l’industrie et qu’il était important qu’elles soient « confirmées ou mises au lit ».

Le Fianna Fail TD pour Tipperary a confirmé que les membres du comité avaient décidé de demander à M. Bolger et aux représentants du Irish Horseracing Regulatory Board, de Horse Racing Ireland, du ministère de l’Agriculture et de l’Irish Racehorse Trainers Association de discuter de la question le 6 juillet.

Plus tôt ce mois-ci, M. Bolger a fait part de ses inquiétudes quant à la possibilité de dopage dans les courses irlandaises à la fois dans une interview dans un journal et dans un podcast sur les courses.

Cela a incité l’IHRB à souligner son engagement envers « les normes d’intégrité les plus élevées au sein des courses irlandaises » et une « approche de tolérance zéro vis-à-vis du dopage ».

















2:08



Bolger pense que le problème des tricheurs en matière de drogue dans les courses irlandaises signifie qu’il n’y a pas de « règles du jeu équitables »



M. Cahill a déclaré qu’il était « extrêmement important » que les accusations fassent l’objet d’une enquête étant donné la réputation de l’Irlande dans les courses de chevaux.

« Nous sommes considérés comme les leaders mondiaux des courses de chevaux. Pour un petit pays, notre succès est phénoménal », a-t-il déclaré.

Image:

Réponse de l’IHRB aux commentaires de Jim Bolger



« Nous sommes vraiment au-dessus de notre poids et pour un entraîneur principal – Jim Bolger – dire qu’il y aurait un incident de Lance Armstrong dans les courses irlandaises est extrêmement grave. Cela ne peut tout simplement pas être ignoré, il doit être traité. »

Il a ajouté: « À mon avis, il doit soit le confirmer, soit le retirer. Cela nuit gravement à la réputation.

















1:40



Le journaliste Paul Kimmage dit que Bolger est «crédible» et offre au sport sa meilleure chance de résoudre le problème



M. Cahill a déclaré qu’il y avait une « obligation » pour le comité d’enquêter sur les allégations.

« La façon dont nous examinons les choses est que ce problème doit être justifié ou mis au lit », a-t-il déclaré.

« Vous ne pouvez pas avoir une telle insinuation de dopage qui pèse sur l’industrie. »

« Nous verrons ce que M. Bolger a à dire et nous écouterons les différentes autorités et verrons où nous allons à partir de là. »

Un porte-parole de l’IHRB a déclaré : « Nous serions ravis d’avoir l’opportunité de rencontrer les députés du Comité Oireachtas et d’expliquer en détail ce que nous faisons en termes de lutte contre le dopage équin et nos stratégies ainsi que les progrès qui ont été réalisés dans ce zone au cours des dernières années et plus récemment.