Jim Bob et Michelle Duggar réagissent au documentaire de la famille Duggar Mopays.com

Crédit d’image : Patsy Lynch/Shutterstock

Jim Bob Duggar et Michelle Dugar n’approuve pas les nouvelles docuseries Shiny Happy People: Les secrets de la famille Duggar, qui promet de dévoiler les secrets de leur famille. Le couple, qui a présenté sa grande famille conservatrice au monde avec sa série TLC désormais annulée 19 enfants et compter, a publié une déclaration sur son site Web le 1er juin et a critiqué les docu-séries en quatre parties, qui ont fait leurs débuts le 2 juin sur Prime Video. « Le récent ‘documentaire’ qui parle de notre famille est triste car on y voit les médias et ceux qui ont de mauvaises intentions blesser les gens que nous aimons », ont déclaré Jim Bob, 57 ans, et Michelle, 56 ans.

« Comme d’autres familles, la nôtre aussi a connu les joies et les déchirements de la vie, juste dans un format très public », poursuit le communiqué. « Ce ‘documentaire’ peint tellement et tellement de choses de manière désobligeante et sensationnaliste parce que c’est malheureusement la direction du divertissement de nos jours. »

Le documentaire Duggar offre un aperçu de Bill Gothardorganisation religieuse stricte, l’Institut des principes de base de la vie (BLP), que la famille vantait dans son ancienne émission de téléréalité. La fille de Jim Bob et Michelle, Jill Dugar32 ans, parle dans le doc de son frère Josh Dugar35 ans, qui a été condamné à 12 ans de prison en mars 2023 pour des accusations de pédopornographie.

Dans leur déclaration, Jim Bob et Michelle ont mentionné qu’ils étaient éloignés de plusieurs de leurs enfants, dont Jill, qui ont abandonné certaines des règles conservatrices de l’IBLP. « Nous avons toujours cru que la meilleure chance de réparer des relations endommagées ou de réconcilier les différences était l’amour dans un cadre privé », ont déclaré les parents Duggar.

« Nous aimons chaque membre de notre famille et continuerons à faire tout notre possible pour avoir de bonnes relations avec chacun », ont-ils ajouté. « À travers les triomphes et les épreuves, nous nous sommes d’autant plus accrochés à notre foi et avons découvert que grâce à l’amour et à la grâce de Jésus, nous trouvons force, réconfort et but.

Shiny Happy People: Les secrets de la famille Duggar utilise la famille Duggar comme un véhicule pour partager l’idée plus large de l’IBLP et comment ses enseignements ont infiltré la société, des familles ordinaires aux principales institutions civiles américaines. Le co-producteur du doc, Bly Faustdit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que Jill gagnera le « respect » pour avoir discuté de sa famille controversée dans les épisodes. « Nous ne savions même pas ce qu’elle dirait et combien elle divulguerait et elle a vraiment réussi – honnêtement et brutalement », a déclaré Blye.

Dans le doc, Jill raconte comment elle a été agressée par son frère Josh quand elle était plus jeune, mais a été coupable de le défendre avec ses autres sœurs. Elle révèle également qu’elle était « prête à témoigner » contre Josh lors de son procès pour pédopornographie en 2021. Shiny Happy People: Les secrets de la famille Duggar est en streaming maintenant sur Prime Video.

