Jim Bob et Michelle Duggar perdent 160 000 $ pour agrandir l’enceinte de 29 acres après l’arrestation de son fils Josh pour pornographie juvénile

JIM Bob et Michelle Duggar ont perdu 160000 $ pour agrandir leur complexe de l’Arkansas de 29 acres après l’arrestation de leur fils Josh pour pornographie juvénile.

L’acte de garantie de l’Arkansas obtenu exclusivement par The Sun révèle que Jim Bob et Michelle ont acheté 29 acres de terrain pour 160000 $ le 18 mai 2021.

Instagram

Jim Bob et Michelle ont payé 160000 $ pour 29 acres de terrain[/caption]

Cour du comté de Washington

La terre [highlighted] est directement à côté de l’enceinte de leur famille[/caption]

Le terrain se trouve juste à côté de leur complexe, qui a été présenté dans l’émission de télé-réalité de la famille Counting On.

L’enceinte de Jim Bob et Michelle était de 77 acres de terrain avant que la vente ne soit conclue.

La vente est le dernier ajout à Jim Bob’s empire immobilier d’une valeur de 4,4 millions de dollars.

Jim Bob, 55 et Michelle, 53 ans, a acheté pour la première fois 20 acres de terrain en mars 2000 pour 300 000 $.

TLC

L’empire immobilier de Jim Bob vaut 4,4 millions de dollars[/caption]

TLC

Leur maison sur l’enceinte est présentée sur Counting On[/caption]

Ils ont acheté des parcelles de terrain supplémentaires en septembre 2014 pour 400 000 $.

Tous ensemble, Jim Bob et Michelle possèdent 13 parcelles de terrain, quatre maisons et trois bâtiments commerciaux

le Comptant sur star travaille comme agent immobilier en plus d’apparaître à la télé-réalité.

Jim Bob et Michelle ont fait bon usage de leurs propriétés, car ils ont vendu une maison qu’ils ont retournée en février pour la somme exorbitante de 1 380 000 $.

BRETT RALSTON

Ils ont récemment retourné une maison et l’ont vendue pour 1380 000 $[/caption]

Getty

Jim Bob et Michelle offrent souvent la maison de leurs enfants[/caption]

Le couple l’a initialement acheté pour 230000 $ en 2014.

Jim Bob a offert à ses enfants l’une de ses nombreuses maisons.

Jim Bob et Michelle ont acheté une maison pour 30000 $ en décembre 2010 qu’ils plus tard donné à Joy-Anna et à son mari Austin Forsyth en 2019.

La dernière vente intervient des semaines après leur fils aîné Josh, 33 ans, était arrêté et accusé d’avoir reçu et de posséder de la pornographie juvénile en avril.

Éclaboussure

La vente intervient après l’arrestation de Josh en avril pour pornographie juvénile[/caption]

L’ancien 19 enfants et comptage La star est actuellement confinée à domicile jusqu’à son procès en juillet et vit avec les gardiens tiers LaCount et Maria Reber, qui sont des amis de longue date de Jim Bob et Michelle.

Josh est résidant dans un immense manoir à Elkins, Arkansas avec la famille Reber.

Selon les registres de propriété de l’Arkansas obtenus par The Sun, LaCount, 49 ans, et Maria, 53 ans, ont acheté neuf acres de terrain en 2005 pour 68 000 $.

En 2007, le couple a construit une maison d’un étage sur un acre de la propriété.

Facebook

Josh reste avec les amis de Jim Bob, LaCount et Maria Reber[/caption]

Fourni

Ils possèdent un manoir à Elkins, Arkansas[/caption]

La demeure comprend quatre chambres et trois salles de bains.

L’extérieur de la maison a des briques et des dalles, et l’intérieur a des carreaux et de la moquette partout.

La maison dispose également d’une cheminée et d’une véranda.

Il y a une longue allée de gravier qui mène de la route principale à la maison.

Fourni

La maison est une mise à niveau de l’entrepôt Josh, sa femme Anna et leurs six enfants vivaient dans l’enceinte familiale[/caption]

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Anna attend leur septième enfant[/caption]

La maison est une amélioration par rapport à ses conditions de vie antérieures, car il résidait dans l’enceinte de la famille Duggar dans un entrepôt rénové avec sa femme enceinte, Anna, et leurs six enfants.

Une source a précédemment déclaré au Sun Jim Bob prévoyant de payer pour une clôture à construire sur la propriété du Reber, car tout le monde est préoccupé par sa sécurité avant le procès.

L’initié a déclaré: «Jim Bob fait tout ce qu’il peut pour Josh, et il s’inquiète de l’attention portée sur lui et sa famille.

«Il est préoccupé par les photographes de la ville qui couvrent l’affaire et par quiconque voudrait blesser Josh à cause des crimes dont il est accusé.

Getty

Jim Bob prévoit de construire une clôture autour de la maison Reber pour se protéger[/caption]

Getty

Les Reber ont déjà appelé le 911 pour signaler une intrusion à leur domicile[/caption]

«Ceux qui se sont rebellés contre la famille pensent que c’est dégoûtant qu’il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour lui des années après avoir été pardonné d’avoir agressé ses propres sœurs.

«Jim Bob a offert de payer pour une nouvelle clôture à construire aux Rebers pour assurer leur sécurité, ainsi que la femme de Josh, Anna, et les enfants lorsqu’ils vont visiter.

Jim Bob a des raisons de s’inquiéter, car The Sun a rapporté un Un appel au 911 a été effectué à partir de la maison de Reber à Elkins, dans l’Arkansas le 7 mai, juste un jour après que Josh ait été libéré de prison.

Selon le bureau d’un shérif de l’Arkansas, l’appel a été passé à 10 h 31 pour signaler une «intrusion en cours» au domicile des Reber.

Coleman-Rayner pour The US Sun

Josh a été libéré de prison après une semaine et doit porter un dispositif de suivi GPS[/caption]

L’appelant, qui a souhaité garder l’anonymat, a déclaré que la famille «ne se sent plus en sécurité» après avoir vu une voiture garée au bout de l’allée.

La famille a dit au conducteur du véhicule de partir plus tôt dans la semaine, mais le conducteur est revenu.

Le rapport liste Josh comme résidant à la résidence.

Selon les conditions de libération obtenues par The Sun, Josh est limité à la résidence de LaCount et Maria en tout temps sauf pour l’emploi, l’éducation, les services religieux, les soins médicaux ou de santé mentale, les visites d’avocat, les obligations ordonnées par le tribunal, les audiences du tribunal ou autres activités approuvées par un agent de libération conditionnelle.

Reuters

Josh est détenu à domicile jusqu’à son procès en juillet[/caption]

Les voyages sont limités au district ouest de l’Arkansas, division de Fayetteville, sauf autorisation du bureau de probation des États-Unis. Cela comprend les comtés de Benton, Washington et Madison.

Le juge Arkansas a ordonné à Josh de porter un moniteur de cheville GPS.

D’autres termes incluent le maintien d’un emploi, aucune possession d’armes à feu, aucune consommation excessive d’alcool, aucune possession de pornographie et plus encore.

News Nation Now

Josh a été accusé de deux chefs de pornographie juvénile[/caption]

Le soleil auparavant brisé Josh était arrêté pour les accusations fédérales dans le comté de Washington.

L’arrestation est liée au raid de la sécurité intérieure de 2019 sur Josh Concessionnaire de voitures d’occasion maintenant fermé à Springdale, Arkansas.

Selon l’acte d’accusation, Josh «A sciemment reçu de la pornographie juvénile» entre ou vers le 14 mai 2019 et le ou vers le 16 mai 2019.





Pour le deuxième chef d’accusation, Josh «possédait sciemment du matériel contenant des images de pornographie juvénile», y compris des «images de mineurs de moins de 12 ans».

S’il est reconnu coupable, il pourrait recevoir 20 ans de prison avec des amendes allant jusqu’à 250 000 $ pour chaque chef d’accusation.

Josh a plaidé non coupable des accusations lors de sa mise en accusation.

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Il risque 20 ans de prison[/caption]