Jim Bob et Michelle Duggar partagent une photo de baiser torride alors que les parents de 19 ans jurent d’être ensemble «  pour toujours  »

JIM Bob et Michelle Duggar se sont manifestés très clairement et ont partagé une photo de baiser torride dans la neige.

Les parents de 19 ans sont mariés depuis des décennies et ont juré d’être ensemble «pour toujours».

Michelle et Jim Bob partager un cliché d’eux-mêmes entouré par la neige majestueuse à Branson, Missouri.

Ils ont sous-titré le claquement réconfortant: « My Forever Valentine! »

Le couple a été vu en train de se planter un beau baiser en un clin d’œil, puis de sourire à la caméra dans un autre.

Fin décembre, la fille de 28 ans du couple, Jessa, a posté une vidéo du Célébrations de Noël de Duggar, qui montrait la famille ouvrant des cadeaux, mangeant de la nourriture et se mêlant.

Jim Bob et Michelle ont également été vus dans le clip se tenant la main et se bécotant sous le gui, tandis que leurs enfants «Oohed», regardaient et prenaient des photos.

Mais Comptant sur les fans ont fustigé le couple de télé-réalité, qui partage 19 enfants, pour être si «physique» devant leur famille.

Un utilisateur de Reddit a écrit: «Gross. C’est comme s’ils avaient l’impression de devoir prouver que l’étincelle n’est pas partie.

«J’imagine qu’après avoir eu autant d’enfants, le sexe est plus une corvée qu’autre chose.»

Un autre a suggéré: «Je pense vraiment que c’est parce qu’ils essaient de prouver à tout le monde qu’attendre en vaut la peine.»

D’autres ont dit que c’était « bizarre » qu’ils « soient tellement obsédés par le fait d’être physique / sexuel devant leurs enfants. »

Ce mois Michelle est également apparu en tant qu’invité sur sa fille Jinger et gendre Jérémy Vuolopodcast de L’espoir que nous avons.

Dans l’épisode, elle a parlé de sa relation avec Jésus-Christ et de la première ouverture de son cœur à la religion.

Elle a expliqué: « Quand j’avais 15 ans, j’ai rencontré Jésus pour la première fois de ma vie. J’avais grandi dans une maison très aimante, mais ma vie était vide et vide. Je cherchais un sens à la vie.

«J’essayais d’être l’ami de tout le monde que je rencontrerais parce que je pensais que si j’étais un ami, j’aurais beaucoup d’amis. Mais il y avait encore ce vide et ce vide en moi.

«Il y avait une culpabilité, juste une lourdeur dans mon cœur. J’avais fait tellement de choses de mal, et je ne voulais pas que quiconque découvre ces choses.

Un initié a déjà dit D’ACCORD! qu’avant que la star ne s’engage envers Jésus: « les voisins se plaignaient parce qu’elle tondait la pelouse en bikini et portait des jupes courtes! »

Michelle est devenue chrétienne à 15 ans et a rencontré son mari maintenant Jim Bob Duggar lors d’une visite à l’église.

Ils se sont mariés en 1984 quand Michelle avait 18 ans et ont eu 19 enfants au cours des 25 années suivantes.