Jim Bob et Michelle Duggar admettent que Counting On a impliqué le tournage de «moments difficiles et douloureux» après l’annulation de l’émission

COUNTING On les stars Jim Bob et Michelle Duggar ont rompu leur silence après l’annulation de leur émission de téléréalité.

Le soleil a annoncé la nouvelle la semaine dernière que la famille controversée était abandonnée par le réseau – à la suite de L’arrestation de Josh Duggar sur les accusations de pornographie juvénile.

Jim Bob et Michelle Duggar de Counting On ont rompu leur silence après l’annulation de leur émission[/caption]

Jim Bob, 55 ans, et Michelle, 54 ans, ont parlé pour la première fois depuis de filmer « les moments les plus difficiles et les plus douloureux auxquels notre famille ait jamais été confrontée ».

La déclaration commençait : « Il est difficile de croire que plus de 17 ans se sont écoulés depuis que nous avons été contactés pour la première fois par une société de production voulant faire un documentaire d’une heure sur la logistique de l’éducation de 14 enfants.

« Notre famille s’est agrandie (et a grandi !) sous nos yeux et à la télévision nationale, et le voyage a été miraculeux : suivre Dieu est une aventure passionnante !

Les parents de 19 enfants ont déclaré que certains de leurs « moments les plus précieux ont été ceux où nous avons rencontré des enfants à travers le pays qui sont vivants aujourd’hui en raison de notre témoignage que les enfants sont une bénédiction ».

La famille a publié sa déclaration officielle sur l’annulation de l’émission[/caption]

Josh Duggar a été arrêté en avril et fait face à deux accusations de pornographie juvénile[/caption]

Jim Bob et Michelle ont déclaré que l’émission avait filmé certains de leurs « moments les plus douloureux »[/caption]

« Depuis que nous avons commencé le tournage il y a si longtemps, nous avons eu l’incroyable honneur de partager nos vies, notre foi et notre histoire avec vous, y compris certains des moments les plus difficiles et les plus douloureux auxquels notre famille ait jamais été confrontée », a écrit le couple.

« Nous sommes pleins d’une profonde gratitude pour l’amour qui nous a été témoigné et les prières de tant de personnes qui nous ont soutenus maintenant et au fil des ans. »

Jim Bob et Michelle ont ajouté: « Nous attendons avec impatience toutes les nouvelles aventures et efforts qui pourraient se produire, et avec tant d’enfants adultes et de merveilleux petits-enfants, nous savons que notre amour ne fera que se multiplier! »

Ils ont terminé la déclaration en disant qu’ils étaient « à jamais reconnaissants » envers l’équipe de tournage qui les a filmés et sont devenus « comme une famille pour nous au fil des ans ».

19 et Counting and Counting On couvraient toute la gamme des jalons de la famille Duggar[/caption]

« Les merveilleuses expériences que le tournage nous a fournies seront toujours précieuses, et nous sommes impatients de découvrir la prochaine étape pour notre famille et de partager davantage avec vous en cours de route », a conclu le communiqué.

L’annulation de Counting On a été un choc pour Jim Bob et sa femme, qui ont été informés par téléphone après que la décision officielle a été prise.

Counting On a été diffusé pour la première fois en 2015 en tant que spin-off de 19 Kids & Counting, qui a également été supprimé après Josh, 33 ans, a été accusé d’avoir agressé cinq femmes mineures.

Sa dernière série s’est terminée en septembre 2020, et les fans se sont demandé s’il y aurait une saison 12 cette année – alors que plus de 28 000 personnes ont signé la pétition sur Change.org pour que la série soit annulée.

Toute la famille a maintenant été abandonnée par TLC après l’arrestation de Josh[/caption]

Un initié a déclaré au Sun en exclusivité : « La décision a été prise par TLC plus tôt cette semaine d’annuler l’émission.

« La famille a été prévenue par téléphone peu de temps après et c’est toujours très calme.

« La pétition de ceux qui ont boycotté Counting On était difficile à ignorer, et les sponsors étaient très inquiets après l’arrestation de Josh.

« Il y a eu beaucoup de discussions ces dernières semaines car le réseau avait déjà dépensé de l’argent pour la production après des mois de tournage.

Jim Bob et Michelle soutiennent leur fils après sa libération sous caution[/caption]

« Mais en fin de compte, le réseau veut vraiment être du bon côté de ce scandale avant Le procès de Josh. Il était important que les patrons soient perçus comme ayant agi.

« L’affaire a mis le spectacle sous un si mauvais jour, et bien que ce soit une honte pour ceux qui y ont travaillé dur et pour l’argent dépensé, il n’y a vraiment aucun moyen d’aller de l’avant. »

Le Sun a demandé à TLC de commenter avant d’annoncer la nouvelle, mais n’a pas reçu de réponse.

Un représentant a ensuite fait une brève déclaration à d’autres médias, déclarant: « TLC ne produira pas de saisons supplémentaires de Counting On.

Sa femme Anna est enceinte de leur septième enfant[/caption]

« TLC pense qu’il est important de donner à la famille Duggar la possibilité de régler sa situation en privé. »

Josh n’est jamais apparu dans l’émission dérivée, après avoir admis plus tôt avoir agressé ses sœurs à l’adolescence, mais de nombreux membres de la la famille l’a soutenu depuis sa récente arrestation, y compris sa femme enceinte Anne.

Il plaidé non coupable après avoir été accusé de deux chefs d’accusation de réception et de possession de pornographie juvénile.





Le père de six enfants était placé en garde à vue sur des accusations fédérales le 29 avril à la suite d’un raid de la sécurité intérieure de 2019 sur son concessionnaire de voitures d’occasion désormais fermé, The Sun a d’abord rapporté.

On pense que son père Jim Bob paie ses avocats, car Josh est sans travail depuis des mois. Il a également demandé à un tiers dépositaire de le prendre en charge lorsqu’il a été libéré sous caution.

Josh a été critiqué pour avoir supplié un juge de l’Arkansas de « retarder » son procès pour des accusations de pornographie juvénile afin que son équipe puisse « enquêter sur ses ordinateurs ».

Le Sun a révélé en exclusivité mardi que son le procès devant jury a été reporté à novembre.