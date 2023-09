Jim Bob Duggar voulait envoyer Derick Dillard dans la « même cure de désintoxication » que Josh – Hollywood Life

Crédit d’image : Figure 8/Tlc/Kobal/Shutterstock

Dans ses mémoires explosives, Compter le coût, Jill Duggar a parlé de la réponse (ou de l’absence de réponse) qu’elle a reçue en buvant une pina colada lors d’un rendez-vous avec son mari, Derick Dillard. Jill a admis qu’elle attendait pleinement son père, Jim Bob Duggarpour lui en parler, mais elle n’a jamais entendu parler de sa consommation de boisson alcoolisée.

«Je suppose qu’il avait compris l’allusion quelques mois plus tôt lorsqu’il avait lu en ligne que Derick avait été vu en train de boire une bière. Pops avait pris contact peu de temps après et avait proposé d’envoyer Derick dans le même centre de réadaptation. Josh [Duggar] était allé, dans l’espoir de guérir l’alcoolisme manifestement rageur de Derick. Comme il n’avait jamais été ivre ni bu plus de deux bières en une seule fois, Derick a refusé », a écrit Jill.

Josh, l’aîné des enfants Duggar, est entré dans une cure de désintoxication confessionnelle en 2014 après avoir admis avoir trompé sa femme, Anna Duggar, et être accro à la pornographie. Il avait déjà été renvoyé à plusieurs reprises par sa famille pour son comportement inapproprié, notamment pour avoir agressé certaines de ses sœurs. Il est maintenant en prison après avoir été reconnu coupable de réception et de possession de pornographie juvénile.

Jim Bob et Michelle Dugar ont toujours été ouverts sur leur opposition à la consommation d’alcool. La pina colada de Jill n’était cependant pas son premier acte de défi.

Plus tôt dans ses mémoires, Jill a évoqué le port d’une paire de leggings dans un parc à thème. En grandissant, Jill et ses sœurs portaient toujours des robes et des jupes longues, jamais de pantalons.

« J’avais décidé que c’était le jour où je porterais un pantalon pour la première fois, mais maintenant que je le portais, je me sentais mal », a déclaré Jill. Elle est allée de l’avant et a quand même porté le pantalon. Quelques jours plus tard, elle s’est rendue chez ses parents et Jim Bob a demandé à lui parler. Il lui a demandé si elle portait un pantalon. Elle avait 26 ans à l’époque.

Jim Bob a évoqué le fait que sa sœur Jinger Duggar a appelé et discuté de sa « décision » de commencer à porter des pantalons avec eux. Jill a décrit comment son père l’a fait se sentir coupable de porter un pantalon et de ne pas lui avoir fait prendre sa décision en premier. « J’ai pleuré en rentrant à la maison. Je me sentais gênée, humiliée, même si personne d’autre n’était dans la pièce avec nous », a déclaré Jill à propos de sa conversation avec son père.

Lorsque Jill a décidé de se procurer un anneau dans le nez, elle a appelé ses parents. Elle a reçu leur messagerie vocale et a laissé un message. Michelle a finalement repris la parole, mais « n’avait pas grand-chose à dire » à propos de l’anneau nasal.

Jill avait un message vocal de Jim Bob qui l’attendait à son retour après s’être fait percer le nez. « Il m’a supplié de ne pas le faire. Il m’a dit que je faisais une énorme erreur. Il m’a supplié de réfléchir à la façon dont cela allait affecter mes petites sœurs. Il a dit que je ruinais ma vie », a déclaré Jill.

Plus tard, Michelle et Jill ont parlé de la réaction de Jim Bob en matière d’anneau dans le nez. Michelle a affirmé que Jim Bob «n’était pas dans un bon état d’esprit » lorsqu’il a laissé le message. Quelques jours plus tard, Jim Bob a voulu appeler Jill et Michelle. Jill a refusé et lui a envoyé un SMS à la place. « Honnêtement, je n’ai pas vraiment envie de parler quand j’ai l’impression qu’il y a une chance que je sois simplement abusée verbalement, manipulée et blessée émotionnellement », a commencé Jill. Suite au texte de Jill, Jim Bob a dit à sa fille que ses paroles étaient la chose la plus « irrespectueuse » qu’il ait jamais lue. Compter le coût : un mémoireécrit par Jill, Derick et Craig Brolaseest disponible dès maintenant.