Jim Acosta vient de tenir les Murdochs responsables sur CNN

Tout en discutant de la promotion par Tucker Carlson de la propagande de Poutine et de la désinformation sur les vaccins, Jim Acosta a blâmé les Murdoch.

Vidéo:

.@Acosta crie les Murdoch, « Vous possédez ceci. Vous possédez le programme de Tucker qui met nos travailleurs de la santé en péril, met en péril nos hôpitaux, nous met tous en péril pour les cotes d’écoute, pour l’argent, afin que ces oligarques américains puissent continuer à pomper des conneries dans nos maisons. » pic.twitter.com/9fnX6mbCBL – Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) 27 janvier 2022





Acosta a déclaré après avoir diffusé un clip de la désinformation sur le vaccin COVID de Tucker Carlson :

Ces vaccins ont fait leurs preuves être sûr et très efficace. Et tout comme Tucker et le l’usine bolchevique agit comme porte-parole de Poutine, ils font quelque chose peut-être même plus destructeur. Alors que les États-Unis approchent du 1 millions de morts de covid, Fox et les gens finalement dans charge là, le Murdoch famille, enflamment un public crise sanitaire.

Aux Murdoch, c’est votre réseau. Vous possédez ce. Vous possédez le programme de Tucker qui est mettre nos travailleurs de la santé en péril, mettant nos hôpitaux en péril, nous mettant tous dans péril pour les notes, pour l’argent, donc ces oligarques américains peuvent continuez à pomper des taureaux * dans notre maisons. Maintenant, si seulement il y avait un vaccin pour tout ça.

Les talents à l’antenne avec leurs mensonges et leur désinformation attirent toute l’attention, mais les Murdoch inspirent tellement de peur dans les cercles des médias grand public qu’ils sont rarement appelés en tant que propriétaires de la principale source de COVID et de désinformation télévisée sur les vaccins aux États-Unis. .

Les Murdoch ne sont jamais blâmés pour avoir donné une tribune à des gens comme Tucker Carlson ou pour leur volonté de répandre la propagande russe.

Sans les Murdoch, Tucker Carlson serait toujours le gars qui s’est fait virer de chaque concert d’information sur le câble qu’il ait jamais eu.

Tucker Carlson est responsable des mensonges et de la désinformation diffusés dans son émission, mais la responsabilité ultime de la mort et des dommages causés par Carlson appartient aux Murdoch.