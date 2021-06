Jim Acosta de CNN admet avoir une source qui dit que Trump ne croit pas qu’il sera réintégré cette année… – The Right Scoop

Plus tôt cette semaine, le MSM s’est déchaîné en rapportant que Trump avait dit aux gens qu’il pensait qu’il serait réintégré cette année en tant que président. J’ai intentionnellement ignoré l’histoire parce que, honnêtement, je ne la croyais pas vraie parce que je ne fais pas confiance au New York Times, qui est le journal qui l’a rapportée. De plus, les médias sont si durs pour les histoires de Trump qu’il ne leur appartient pas de les inventer de toutes pièces.

Et même si Charles Cooke de NRO prétend avoir corroboré le reportage, j’avais encore des doutes. En outre, c’est un excellent point de Rich Baris sur la « corroboration » :

Des sources anonymes confirmant d’autres sources anonymes pour deux personnes qui n’ont jamais eu de liens étroits avec le cercle restreint du sujet, est du journalisme TRÈS bâclé. C’est peut-être vrai, peut-être pas. Pas le point. https://t.co/kVTqxj8KYQ – Rich « The People’s Pundit » Baris (@Peoples_Pundit) 3 juin 2021

Permettez-moi d’être clair sur ce que je disais. Charles Cooke se devait aux lecteurs de citer ses soi-disant sources pour de multiples raisons. Le moindre n’est pas celui-ci : ni lui, ni personne à National Review n’a jamais établi de sources proches du cercle restreint de Trump. Suite… – Rich « The People’s Pundit » Baris (@Peoples_Pundit) 4 juin 2021

Un chroniqueur exclu d’un « magazine » anti-Trump exclu citant des sources anonymes n’est pas du journalisme légitime, et il ne suffit pas non plus que d’autres le citent. Vrai ou non, qu’est-il advenu des normes et de l’éthique journalistiques ? – Rich « The People’s Pundit » Baris (@Peoples_Pundit) 4 juin 2021

Avance rapide jusqu’à ce soir, lorsque Jim Acosta de CNN a admis qu’il avait une « source bien placée » lui disant que Trump n’y croyait pas vraiment :

EXAMINATEUR DC – Acosta a rapporté à Erin Burnett, présentatrice de CNN, que Trump « le croit » et « pense qu’il y a une chance qu’il puisse être réintégré en tant que président, d’une manière ou d’une autre cette année ». Mais il a poursuivi en parlant d’une « source bien placée » familière avec les conversations que Trump a eues sur la théorie lointaine qui a mis en doute l’idée que l’ancien président est convaincu qu’il reprendra le bureau ovale du président Joe Biden. cette année. Une source m’a dit – une source bien placée familière avec ces conversations – il est [Trump has] demandé : « Que pensez-vous de cette théorie ? » Et ce que ce conseiller m’a dit, c’est qu’on lui a dit que ce n’était pas vrai », a déclaré Acosta. « Maintenant, ce conseiller, qui connaît ces conversations, a poursuivi en disant qu’il ne semble pas que Trump pense vraiment qu’il pourrait d’une manière ou d’une autre être réintégré ou assumer la présidence plus tard cette année. »

Voilà. Trump demandait probablement simplement ce que les gens en pensaient en plaisantant, sans vraiment croire que c’était vrai. Pourtant, les médias l’ont simplement utilisé parce qu’ils ont besoin de plus d’histoires insensées sur Trump pour vendre des journaux et des publicités. Un autre jour, une autre fausse nouvelle de Trump.