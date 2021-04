Un mari JILTED s’est vengé de son ex-femme en faisant sauter sa camionnette alors qu’elle dormait à l’intérieur avec son nouvel amant, prétend-on.

Des images choquantes de vidéosurveillance montreraient l’homme au cœur brisé fuyant après avoir lancé un cocktail molotov – une bombe à essence – sur le véhicule en Thaïlande.

5 CCTV montre des flammes engloutissant rapidement le camion garé près d’une station-service en Thaïlande Crédit: ViralPress

Le suspect, identifié plus tard par les flics comme étant Niwat Chankaew, aurait suivi le camion de son ex-amant jusqu’à une station-service et aurait éclaté de rage en voyant qu’elle était avec un autre homme.

Niwat serait alors revenu avec sa bombe artisanale et l’aurait lancée sur le camion pendant que son ex et un autre homme dormaient.

Les images terrifiantes montrent des flammes engloutissant rapidement le camion alors qu’un homme en chemise rouge fuit la scène.

La femme Pattarapond Kongsidee, 26 ans, s’est mise en sécurité avec seulement des brûlures mineures avec son nouvel homme.

Elle a dit à la police qu’ils s’étaient arrêtés à la station-service pour se reposer en voyageant pour livrer des fruits avec son nouveau petit ami lorsque l’incident s’est produit.

Elle a déclaré: «C’était mon ex-mari. Nous avons un enfant ensemble mais j’ai dû le quitter après avoir découvert qu’il vendait de la drogue.

5 Des images montreraient l’homme au cœur brisé fuyant après avoir lancé la bombe à essence Crédit: ViralPress

5 Le suspect a été contraint de participer à une nouvelle incarcération de son crime présumé Crédit: ViralPress

« J’ai été choqué. J’ai essayé de maintenir une bonne relation avec lui et je pensais que nous avions une compréhension. Maintenant, je ne sais pas ce qui l’a poussé à le faire.

«Je pensais que nous allions mourir. Il a brisé la fenêtre qui envoyait du verre partout et a rendu encore plus difficile la fuite et éteint le feu.

« Nous avons couvert par nous-mêmes la facture de réparation de 170 000 bahts (3 900 £). Nous avons également perdu les pastèques que nous étions censés livrer, ce qui nous a coûté 50 000 bahts supplémentaires (1 150 £). »

Elle a ajouté qu’ils avaient signalé l’incident à la police, qui a par la suite arrêté Niwat et l’a fait participer à une reconstitution de l’attaque dans la province de Nakhon Si Thammarat.

Il aurait avoué avoir mis le feu à la voiture de son ex-amant parce qu’il était dévasté par la scission et lui aurait dit qu’elle lui devait de l’argent.

Niwat a déclaré aux médias locaux qu’il ne se cachait pas de la police et qu’il attendait qu’elle l’arrête.

5 Il aurait avoué avoir mis le feu à la voiture de son ex-amant Crédit: ViralPress

5 Les flics disent qu’ils travaillent toujours sur l’affaire Crédit: ViralPress

Il a dit: « Mon cœur était encore brisé. Je lui ai dit de ne pas venir à Nakhon Si Thammarat tant que je n’aurais pas guéri.

«Elle m’a tout pris et maintenant elle le donne à l’autre personne.

«Je ne me suis pas caché de la police. Ils ne m’ont tout simplement pas arrêté.

«Je suis prêt à être emprisonné mais elle doit me payer ce qu’elle me doit pour que nous puissions être justes.

Le capitaine de police Rakkiat Chotsak a déclaré que les agents travaillaient toujours sur l’affaire.

Il a déclaré: «Nous avons interrogé et interrogé tous les témoins et les preuves ont déjà été recueillies.

«Nous avons initialement invité l’homme qui figurait sur la vidéo à un interrogatoire, mais il ne s’est pas présenté.

«Un mandat d’arrêt a été émis et nous l’avons trouvé et il a avoué avoir allumé le feu.

« Nous ne rassemblons pas son témoignage et n’interrogeons pas tous les témoins pour connaître la situation complète avant qu’il ne puisse être inculpé. »