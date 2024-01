Jillian Michaels met en garde contre le visage Ozempic et les effets à long terme du vaccin tendance pour perdre du poids

Si vous espérez maintenir votre poids pour de bon avec Ozempic, Jillian Michaels vous conseille de ne pas retenir votre souffle.

Le gourou du fitness a mis en garde contre la liste exhaustive des effets secondaires déclenchés par le programme de perte de poids, à savoir le relâchement cutané et l’apparence décharnée, résultat du « vieillissement accéléré du visage » surnommé « visage Ozempic ».

« Chaque médicament, qu’il s’agisse d’antibiotiques ou de vaccins, fait l’objet d’une analyse coûts-avantages. Ils ont tous des effets secondaires », a déclaré l’ancien entraîneur du « Biggest Loser ». Fox News.

“Donc, lorsque nous examinons Ozempic et tous ces médicaments, nous constatons de nombreux effets secondaires, allant d’extrêmement néfastes à absolument nuls, sans jeu de mots.”

Ozempic a été approuvé par la Food and Drug Administration pour traiter le diabète de type 2, mais a été utilisé hors AMM pour perdre du poids. Le médicament, cependant, a été associé à des effets secondaires allant de légers, comme des rots putrides et des doigts squelettiques, à des effets graves, comme des idées suicidaires et une occlusion intestinale ou une paralysie de l’estomac.

L’engouement a pris possession d’Hollywood il y a plus d’un an et a depuis été soutenu par Oprah Winfrey et Sharon Osbourne, cette dernière affirmant qu’elle n’a aucun « regret » à propos du vaccin malgré sa silhouette frêle.

Michaels a mis en garde contre des effets secondaires « anecdotiques » tels que le « visage Ozempic » et la « perte de cheveux ». Sara Feigin/Page six

“Toutes ces célébrités ne sont pas des experts en santé”, a prévenu Michaels, soulignant la nécessité de mener vos propres recherches sur les médicaments. « Ce ne sont pas des nutritionnistes. Ce ne sont pas des experts en fitness. Et ils ne passent pas toute la journée à parler aux médecins.

Michaels a également fait part de ses inquiétudes quant aux effets à long terme d’Ozempic et de médicaments similaires – le problème, a-t-elle dit, est que « vous ne pourrez jamais arrêter de prendre ces médicaments ».

“Si vous les abandonnez, toutes les méta-analyses nous montrent que vous reprendrez tout votre poids, et même les deux tiers au cours de la première année”, a-t-elle déclaré.

C’était la réalité de Dieter Artemis Bayandor, qui dépensait 1 400 $ par mois sur Wegovy et perdait 15 livres pour les récupérer – et plus encore – lorsqu’elle a arrêté.

« Vous atteindrez un plateau sur Ozempic. Il cessera de fonctionner entre 18 mois et deux ans environ. Cela va cesser de fonctionner », a insisté Michaels.

“Maintenant que vas-tu faire? Parce que maintenant vous y êtes littéralement redevable. C’est cher. L’assurance ne va pas le couvrir pour toujours. Allez-vous y rester pour toujours ? Donc, nous ne savons même pas à quoi cela ressemblera dans cinq ou dix ans.

Sa position de prudence coïncide avec les avertissements de la FDA concernant les médicaments hors marque qui imitent Ozempic, qui ont amené des patients à l’hôpital.

“Si c’était la solution de facilité, je le recommanderais”, a insisté Michaels. «Je me disais: ‘Fantastique, laisse-moi me lancer dans le business.’ Laissez-moi intégrer mon application. Laissez-moi vendre ces médicaments via mon application. Tout comme Weight Watchers.

“Bien sûr, je ferais la queue et je profiterais comme un fou si je ne croyais pas vraiment que ces choses étaient mauvaises, sur la base des recherches déjà disponibles.”

L’ancienne entraîneuse du « Biggest Loser » a partagé ses hésitations à propos d’Ozempic et de médicaments similaires pour perdre du poids. © NBC Universal, Inc.

Au lieu de cela, elle s’en tient au mantra éprouvé de perte de poids : calories entrantes, calories dépensées.

Le seul avantage de la mode Ozempic, a-t-elle noté, est la relance des conversations sur le poids. Cela a confirmé que les gens de tous âges prouvent qu’ils peuvent effectivement perdre du poids, a-t-elle expliqué, et « nous sommes désormais autorisés à dire que l’obésité est à nouveau mortelle ».

« Je vais vous dire que si vous parvenez à trouver un moyen de manger moins sans ces médicaments, vous perdrez du poids et [there] ne sera que du positif », a-t-elle soutenu. “Au lieu de tous les effets secondaires négatifs, vous aurez une liste d’effets secondaires positifs provenant d’une amélioration de la fonction cognitive, d’une meilleure santé cardiaque, d’un meilleur équilibre hormonal et ainsi de suite.”

Ce que vous mangez est tout aussi important que la quantité que vous en consommez, a-t-elle ajouté, soulignant l’importance de manger de la « vraie nourriture » plutôt que de la malbouffe transformée.

« Sucre ajouté. Pas une banane. La merde dans une boîte, le sirop de maïs à haute teneur en fructose, le sirop de riz brun, toute la merde. Tous les différents noms pour le sucre », a-t-elle déclaré. “Cela nous tue littéralement.”

Au lieu de mesures de perte de poids, Michaels recommande la voie la plus sûre : gérer les calories entrantes et sortantes. Fox News

Mais un parcours de perte de poids nécessite également un objectif. Même s’il est « évident » ou « cliché », l’objectif ne doit pas paraître « punitif » et quel que soit l’exercice que vous choisissez, il doit être quelque chose d’agréable pour qu’il reste cohérent.

« Peu importe que ce soit profond ou superficiel, du moment que vous vous en souciez », a-t-elle expliqué. “Parce que si vos objectifs reflètent les choses que vous voulez au lieu de ce que vous devriez, alors ils sont basés sur un objectif, qui est un travail de passion et d’amour plutôt qu’une punition.”

Tout comme le changement ne se produira pas du jour au lendemain, une refonte du mode de vie ne se fera pas non plus.

« Rien ne doit être parfait. Vous n’êtes pas obligé de renoncer à tout sucre. Peut-être abandonner les sodas pour le mois et construire sur cette base », a déclaré Michaels, qui encourage à faire un « petit pas » à la fois.

« Le progrès est le progrès. Tout pas dans la bonne direction, au propre comme au figuré, est exactement cela. »