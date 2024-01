Jillian Michaels dénonce Oprah Winfrey pour avoir utilisé Ozempic

Nouvelles des célébrités

Jillian Michaels suppose qu’Oprah Winfrey profite financièrement d’Ozempic après que l’ancienne animatrice de talk-show a admis avoir utilisé un médicament amaigrissant.

“Oprah a une incitation financière avec Ozempic”, affirme l’instructeur de fitness de 49 ans dans une interview exclusive avec Page Six.

“Oprah, je crois, est l’un des plus gros actionnaires de WeightWatchers, et WeightWatchers fait désormais partie des activités d’Ozempic”, ajoute Michaels, faisant référence au moment où le magnat des médias a acheté une participation de 10 % dans la société de régime en 2015.

“Je crois [WeightWatchers] J’ai acheté une entreprise qui donne accès à ces médicaments, mais il existe désormais un intérêt financier dans ces médicaments. Je pense qu’il est important de le faire savoir dès le départ.

Les représentants de Winfrey n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Page Six.

La star de « Color Purple », 69 ans, s’est engagée comme ambassadrice de WeightWatchers la même année où elle a acheté une participation dans la société.

À l’époque, l’ancienne du « Oprah Winfrey Show » faisait la promotion de la marque pour l’avoir aidée à perdre 40 livres alors qu’elle était à son plus gros poids – 237 livres.

« WeightWatchers est plus facile que n’importe quel autre programme auquel j’ai participé. C’est un style de vie, une façon de manger et une façon de vivre tellement libératrice. On n’a jamais l’impression de suivre un régime, et ça marche », a-t-elle déclaré auparavant. a déclaré dans un communiqué de presse.

«Je peux honnêtement vous dire que je ne lutte plus. Je mange tout ce que j’aime : des tacos, des pâtes. Je ne me suis jamais senti démuni. »

Selon Inc.comla société de perte de poids élargit désormais ses horizons pour fournir « un accès dirigé par un médecin aux médicaments sur ordonnance », y compris le médicament contre le diabète de type 2 Ozempic.

“Ce que nous disons maintenant, c’est que nous savons mieux et qu’il nous appartient de faire mieux afin que nous puissions aider les gens à se sentir positifs et à déstigmatiser cette conversation autour de l’obésité”, Sima Sistani, PDG de WeightWatchers. a déclaré dans une interview avec CNN en décembre 2023.

Le même mois, Sistani dit à NPR que Winfrey « soutient » le conseil d’administration de WeightWatchers, sa « vision commerciale » et ses « offres de programmes ».

“Nous savons tous que son histoire est une histoire générationnelle et qui imite tant de personnes qui, au quotidien, luttent contre la même honte et les mêmes préjugés, où la perte de poids a été associée à un problème. préoccupation autour de la minceur », a déclaré l’exécutif au média.

Pendant ce temps, la personnalité de la télévision a révélé qu’elle utilisait un médicament amaigrissant non spécifié en décembre 2023 après avoir précédemment suggéré que prendre Ozempic, bien-aimé des célébrités, serait une « solution de facilité ».

“Je l’utilise maintenant lorsque j’en ressens le besoin, comme un outil pour éviter de faire du yo-yo”, Winfrey dit aux gens à l’époque.

“Le fait qu’il existe une prescription médicalement approuvée pour gérer mon poids et rester en meilleure santé, au cours de ma vie, me semble être un soulagement, une rédemption, un cadeau, et non quelque chose derrière lequel se cacher et être à nouveau ridiculisé.”

Elle a ajouté: “J’en ai absolument fini avec la honte des autres et en particulier de moi-même.”

La révélation est survenue quelques mois après qu’elle ait subtilement ombragé ceux qui utilisaient Ozempic pour perdre du poids.

“Quand j’ai commencé à entendre parler des médicaments amaigrissants… J’étais en train de subir une opération au genou et je me suis dit : “Je dois le faire moi-même”, a expliqué Winfrey lors d’un épisode de septembre de “The Life You Want” d’Oprah Daily. : L’état du poids.

“Parce que si je prends le médicament, c’est la solution de facilité.”

Winfrey a ajouté qu’elle était tentée d’utiliser ce médicament après avoir été « humiliée dans les tabloïds chaque semaine pendant environ 25 ans » pour ne pas avoir la « volonté » de perdre du poids.

“Je ne sais pas s’il existe une autre personne publique dont la lutte contre le poids a été autant exploitée que la mienne au fil des ans”, a-t-elle poursuivi.

À l’époque, elle plaidait pour que les gens « acceptent davantage le corps dans lequel quelqu’un choisit d’appartenir ».











