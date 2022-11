Jill Scott s’ouvre sur l’horrible intimidation en disant aux stars de I’m A Celeb “Je sortirais du terrain littéralement en larmes”

JILL Scott admet avoir eu des débuts difficiles lorsqu’elle a commencé à jouer au football lors de l’émission I’m A Celebrity de ce soir.

La Lionne parlait à ses camarades de camp, Scarlette Douglas de A Place in the Sun et la lectrice de nouvelles Charlene White à propos du moment où elle a commencé à jouer au football et a admis que c’était difficile.

Elle a dit au couple que les parents des enfants avec lesquels elle jouait l’avaient laissée «en larmes» car ils étaient choqués qu’une jeune fille puisse battre leurs fils au sport.

Jill a rappelé à quel point les enfants étaient heureux qu’elle joue, mais ce sont les parents qui ont contesté sa présence, en disant: «C’était les parents, certains des parents des équipes adverses. Si je battais leur précieux fils, ils nous crieraient des trucs. Comme, ‘coupez-la, hachez-la…’ Je sortirais du terrain littéralement en larmes.

La star du football a révélé qu’elle s’était essayée au sport pour la première fois à l’âge de 5 ans, admettant: “[I was] jouer dans la cour d’école avec les garçons. Je n’ai littéralement réalisé que quelques semaines plus tard que j’étais littéralement la seule fille à le faire. Mais j’avais beaucoup d’énergie quand j’étais enfant.

En savoir plus sur Je suis une célébrité ‘GRIMACER’ Josie Gibson claque la star de I’m A Celebrity Matt Hancock sur le salaire du député AMOUR PERDU Comment la femme de Matt Hancock doit-elle se sentir en le regardant dans I’m A Celebrity, dit son ex-ami

“Même ma grand-mère a dit le jour de mon baptême, mes jambes étaient comme ça [mimed kicking] tout le temps. Ma grand-mère pense qu’elle a dit: “Elle va devenir footballeuse” et j’avais environ 4 mois ou quelque chose comme ça [then].”

Dans le Bush Telegraph, la présentatrice Scarlette a été bouleversée par l’histoire de Jill lorsqu’elle a déclaré: «Pour certaines personnes, cela aurait pu les briser, mais pour elle, cela l’a fait. Donc, les choses peuvent vous faire ou vous casser et elle a pris une tournure positive et elle a continué et regarde comment elle est.

Charlene a admis que Jill et ses camarades Lionnes avaient inspiré sa jeune fille à s’impliquer dans le sport.





Réalisant l’impact de la récente victoire des Lionnes à l’Euro, Jill a déclaré : « En cours de route, j’ai dû supporter quelques commentaires méchants des parents et des trucs comme ça. Maintenant, sachant qu’elle [Charlene’s] la jeune fille n’aura pas à faire face à ce genre de choses, elle est au début de ce voyage et cela peut être incroyable pour elle.

Parlant de l’impact durable de la victoire historique du football, elle a ajouté: “Cette victoire va être emblématique pendant longtemps, mais la chose la plus importante pour moi – la médaille, je la regarde et j’ai le sourire le plus grand et le plus ringard de tous les temps – mais sachant que les filles peuvent dire : ‘Tu sais quoi, je veux être footballeur’ ​​et c’est normal, ça va.