Jill Scott : Je suis une fan de Jordan Henderson, mais je ne serais pas la bienvenue pour le regarder en Arabie Saoudite

L’ancienne milieu de terrain anglais Jill Scott a déploré la décision de Jordan Henderson de s’installer en Arabie Saoudite avec Al-Ettifaq.

Henderson a été fortement critiqué après avoir troqué Liverpool contre la Saudi Pro League, après avoir été un fervent partisan de la communauté LGBTQ+.

Scott, qui est gay, a parlé d’Henderson lors de son rôle d’expert pour Channel 4 dans leur couverture du match de qualification de l’Angleterre pour l’Euro 2024 contre l’Ukraine samedi soir.

« En termes de morale et de valeurs, je suis une très grande fan de Jordan Henderson », a-t-elle déclaré. « C’est un garçon de Sunderland et il travaille vraiment dur.

« Mais pour moi, le fait que je ne puisse pas aller le voir représenter son équipe, ça ne me convient pas.

« Pour moi, le football est pour tout le monde et le fait que je n’ai pas l’impression d’être le bienvenu [to watch him play]c’est une situation très triste. »

Henderson, qui avait promis son soutien à la communauté LGBTQ+ en portant des lacets arc-en-ciel et un brassard de capitaine arc-en-ciel, a parlé la semaine dernière des critiques qu’il a reçues.

« Je pense qu’avoir quelqu’un avec ces opinions et ces valeurs en Arabie Saoudite n’est qu’une chose positive », a-t-il déclaré à The Athletic.

« Pas une seule fois ils n’ont dit : ‘Vous pouvez faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela’. Et je pense que cela ne peut être que positif d’essayer de s’ouvrir comme autour du Qatar. En fin de compte, autour du Qatar, avoir un monde La Coupe du monde a mis en lumière certains problèmes sur lesquels je pense qu’en fin de compte, je peux me tromper, mais ils ont modifié certaines règles et réglementations pour pouvoir accueillir la Coupe du monde et je pense que c’est positif.

« C’est ainsi qu’on essaie de créer un changement positif. Et je ne dis pas que je peux le faire. Je suis une seule personne. »

