Jill Scott, gagnante de I’m A Celeb, révèle un ami très célèbre qui cherche désespérément à devenir la prochaine reine de la jungle

La REINE de la jungle Jill Scott estime que sa compatriote Lionne Beth England pourrait être la prochaine footballeuse anglaise sur I’m A Celeb, car elle cherche secrètement désespérément à s’inscrire.

Jill, qui a quitté le football l’année dernière, a remporté l’émission ITV l’année dernière et a hâte de voir l’un de ses ex-coéquipiers suivre ses traces une fois la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande terminée.

Jill a déclaré: «Beth England veut le faire. Elle veut vraiment le faire. Elle serait bonne’[/caption]

Elle a déclaré: « Beth England veut le faire. Elle veut vraiment le faire. Elle serait bonne.

Et Jill a dit d’un autre ex-coéquipier : « Je pense aussi que Georgia Stanway serait bonne là-dedans – elle donnerait tout. Je mets ces deux-là en avant.

Jill estime que son expérience du foot l’a aidée à gagner I’m A Celeb.

Elle a déclaré au podcast Reign: « Je n’aurais jamais pensé que je serais équipée pour vivre dans une jungle.

«Mais puiser dans cette mentalité sportive. . . Je me souviens d’y être entré et j’ai compté 11 d’entre nous.

« J’étais comme, non, c’est une équipe de 11, où avez-vous déjà entendu ça ?

« C’est mon équipe, prenez soin d’eux. Notre but n’est pas d’obtenir une médaille, c’est d’avoir de la nourriture. Si vous pouvez aider de quelque manière que ce soit, faites-le.

« Travailler dur, faire les bonnes choses – c’est ce que le sport t’apprend.

« Cela vous équipe pour tant de choses différentes. »

Les tenues sont au-dessus et Beyonce

BEYONCE continue de sortir de nouvelles tenues du sac – ou du cintre du designer – alors que sa tournée Renaissance se poursuit à travers l’Amérique du Nord.

Jeudi, elle a porté cette mini-robe rose avec un bras poilu et des bottes à hauteur du genou lors d’un concert en Caroline du Nord.

Bey a créé un précédent avec ses concerts spectaculaires, notamment en raison de la variété de looks avec lesquels elle ravit les fans.

En juin, j’ai raconté qu’elle avait embauché une équipe uniquement pour changer ses vêtements chaque nuit afin qu’elle soit aussi belle que possible.

Et elle doit être épuisée maintenant, ayant été sur la route sans arrêt pendant près de trois mois.

Un peu plus de six semaines pour aller maintenant, cependant.

Avec une demande toujours très élevée, elle devrait vraiment ramener son spectacle – et sa garde-robe gigantesque – de ce côté-ci de l’Atlantique.

Temps à Kamille

NOUVELLE maman Kamille embrasse les moments calmes de sa nouvelle chanson Time To Kill, qui figurera sur son prochain premier album K1.

Elle a dit: « J’aime ce sentiment quand tu veux juste passer tout ton temps avec celui que tu aimes. Cette chanson parle de ce moment.

À découvrir également, la nouvelle vidéo de James Blunt pour le single Beside You, qui le voit embrasser son côté sauvage sur une piste de moto.

J-lo’s pizza l’action pendant les vacances

Je suis toujours ravie quand vient l’heure du dîner – mais pas autant que Jennifer Lopez, qui a levé les bras en l’air en arrivant au restaurant en bateau.

La chanteuse de Waiting For Tonight portait une robe à fleurs pour la traversée sur la côte amalfitaine en Italie, où elle est actuellement en vacances avec des amis.

J-Lo a porté cette robe à fleurs pour la traversée sur la côte amalfitaine en Italie[/caption]

J-Lo profite clairement de la pause européenne, même si son mari Ben Affleck est introuvable.

Étant donné qu’ils sont tous les deux en très bonne santé, un peu de temps à part devrait donner à Jen la chance de se faire plaisir avec beaucoup de pizzas et de pâtes.

Si tel est le cas, il n’est pas étonnant qu’elle ait l’air si ravie.

Mauvaise nouvelle pour Gal : Pas étonnant

Gal Gadot de WONDER Woman se demandera ce qui s’est passé après que les plans pour un troisième film de la franchise aient été abandonnés.

Dans une récente interview, elle a déclaré que les directeurs de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, lui avaient dit que le film irait de l’avant – mais le studio supplie de différer.

Gal a déclaré au magazine Flaunt cette semaine: «J’ai été invité à une réunion avec James Gunn et Peter Safran et ce qu’ils m’ont dit, et je cite:« Vous êtes entre de bonnes mains. Nous allons développer Wonder Woman 3 avec vous ». Alors le temps nous le dira.

Mais les initiés disent que rien ne lui a été promis depuis le film de 2020 Wonder Woman 1984. Gênant.

Tyler & mol un coup d’éclaboussure

IL y avait certainement une rumba dans la jungle alors que le couple Strictly Molly Rainford et Tyler West posaient ensemble en maillot de bain près d’une cascade.

L’actrice d’EastEnders et son partenaire DJ Kiss FM se sont rencontrés alors qu’ils étaient tous les deux candidats à la série de danse BBC One l’année dernière et se sont maintenant envolés pour la Jamaïque pour une escapade romantique.

Sans surprise, étant donné à quel point ils ont l’air chamois, ils ont toujours été durs au gymnase pendant leurs vacances.

Partageant une vidéo d’eux-mêmes en train de s’entraîner, Tyler a écrit: « Prêt pour une autre journée de galettes, de rhum et de plantain. »

Cela me semble bon.

Selena est retournée au studio

Le DJ et producteur Fred Again travaille avec Selena Gomez sur de la nouvelle musique après une année stellaire qui l’a vu jouer à Glastonbury et recevoir deux nominations aux Brit Awards.

L’actrice et chanteuse Selena a partagé une photo d’elle avec le musicien britannique sur Instagram la semaine dernière – et j’ai appris qu’ils faisaient équipe dans un studio à Los Angeles.

Selena Gomez travaille avec le DJ et producteur Fred Again[/caption]

Son troisième album studio Rare est sorti en 2020 et elle travaille dur sur la suite, tandis que Fred s’acharne également à faire des morceaux pour son quatrième album.

Une source a déclaré: « Selena a posté une photo d’eux et les gens ont sauté à la conclusion qu’ils sortaient ensemble.

« Ce n’est pas ce qui se passe. Ils ont travaillé ensemble sur la musique parce qu’il est une denrée rare dans le milieu en ce moment.

« Qui sait ce que l’avenir nous réserve ? Mais pour l’instant, tout tourne autour des chansons.

Le hitmaker de Marea (We’ve Lost Dancing) a déjà co-écrit Shotgun avec George Ezra, I Don’t Care for Ed Sheeran et Justin Bieber ainsi que Trustfall for Pink.

Donc, si quelqu’un peut trouver un tube pour le retour musical de Selena, c’est bien lui.