Jill Scott, gagnante de I’m A Celeb, révèle qu’elle a enfreint deux règles ÉNORMES au camp – mais les patrons de l’émission ne l’ont pas remarqué

La gagnante de I’M A Celeb, Jill Scott, a révélé qu’elle avait enfreint deux règles énormes pendant son séjour au camp, mais les patrons n’ont pas remarqué que cela se produisait.

Le casting de I’m A Celeb 2022 est revenu à la vie civile et le monde est l’huître de Jill, la légende de l’Euro 2022 décrochant déjà son premier grand rôle à la télévision depuis sa grande victoire.

Jill a admis un crime lié à l'alimentation

Mais elle a révélé qu’elle avait enfreint quelques règles pendant son séjour au camp.

En discutant avec son camarade de camp Chris Moyles dans son émission de Radio X aujourd’hui, la star de Lioness a parlé de sa rupture avec les règles alimentaires.

Chis a dit: “Savez-vous que Jill Scott, la Lionne, a piraté de la nourriture de ce barbecue sur la plage et l’a ramenée en contrebande dans le camp?”

Lors de l’émission ITV, Jill faisait partie d’une poignée de célébrités qui ont pu profiter d’un barbecue sur la plage.

En réponse à Chris, le joueur de 35 ans a expliqué: “Oui, je l’ai fait. Si vous regardez l’épisode, je porte un chapeau, ce que je ne porterais jamais parce que je ne porte pas de chapeau.

«Et ce que j’ai fait, c’est que j’ai eu un steak dans le haut de mon chapeau. Je pouvais juste sentir la graisse s’infiltrer dans mes cheveux.

Et dans un mouvement de vol de nourriture encore plus effronté, Jill a admis avoir enfoncé du pain au levain dans son haut.

Elle a ajouté: «L’autre chose que j’ai faite – que je n’hésite pas à mentionner – en gros, il y avait un gros truc de pain au levain. Alors je l’ai déchiré en deux, je l’ai enveloppé dans du papier et je me suis dit : ‘Où puis-je mettre ça ?’

«J’avais un haut de bikini, donc pour la première fois, j’ai rempli mon haut de bikini avec du levain et quand nous sommes revenus, nous l’avons distribué uniformément aux personnes qui voulaient de la nourriture. Je ne leur ai pas dit où était la nourriture, mais je ne pense pas qu’Owen s’en serait soucié. “





Cela vient comme il a été révélé que l’ancien footballeur anglais rejoindra l’acteur et présentateur Robson Green alors qu’il braque les projecteurs sur leur nord-est natal dans Dirty Weekends de BBC2.

Jill assistera l’acteur né dans le Northumberland – star de Granchester et Extreme Fishing – dans sa quête pour mettre en valeur la région.

Avec en toile de fond des paysages époustouflants, il promet «du bon plaisir propre».

L’ancienne star de Dragon’s Den et femme d’affaires Sara Davies, la journaliste et présentatrice Steph McGovern, la podcasteuse à succès et co-animatrice de talk-show Rosie Ramsey et l’ex-footballeur Les Ferdinand ont également joué dans la série à partir du 23 janvier.

