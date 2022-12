Jill Scott, gagnante de I’m A Celeb, retrouve toute sa famille dans la modeste maison de sa grand-mère après le succès de la série

La gagnante de I’M A Celeb, Jill Scott, a retrouvé toute sa famille après son retour au Royaume-Uni depuis la jungle australienne.

La Lionne a profité de ses histoires Instagram alors qu’elle se blottissait contre les membres de sa famille alors qu’elle réalisait qu’elle avait visité la modeste maison de son grand.

Jill, 35 ans, a souri en posant dans le salon aux côtés de sa grand-mère, de ses parents, de ses frères et sœurs, de ses nièces et de ses neveux.

La footballeuse a également été rejointe par sa fiancée Shelly, avec qui elle est depuis plus de six ans, alors qu’elle souriait à la caméra.

Restant décontractée dans un t-shirt noir et un jean bleu, elle s’est penchée devant la foule de la famille dans la modeste maison.

“Le temps en famille est le meilleur moment”, a-t-elle légendé le message à côté d’un emoji en forme de cœur. “J’adore installer 20 personnes dans la maison de la grand-mère.”

Cela vient après que Jill ait ajouté du carburant aux rumeurs d’une rupture entre les camarades de camp après s’être rapprochée de sa «famille» en dehors de la jungle.

La lionne anglaise Jill a attrapé Owen Warner, Charlene White, Seann Walsh et Scarlette Douglas pour un selfie avant de dire aux fans à quel point ils étaient devenus proches dans la jungle.

En postant la photo sur Instagram, le footballeur a écrit : “Les étrangers qui sont devenus des amis qui sont devenus une famille !”

Jill a ajouté un emoji en forme de cœur rouge et un autocollant à son cliché qui disait : “Ressentir de la gratitude.”

Les rumeurs d’une querelle entre les camarades de camp de cette année tourbillonnent depuis I’m A Celebrity s’est terminé le week-end dernier.

Ailleurs, il a été révélé ce que Jill – qui a récemment été couronnée reine de la jungle – a dit à sa fiancée Shelly après avoir quitté la jungle.

Lorsque la nouvelle de Queen of the Jungle a été annoncée pour la première fois, Shelly s’est exclamée: “J’ai juste hâte de la joindre et de lui faire un gros bisou.”

Alors que Jill traversait le pont, quittant la jungle, elle a dit à son partenaire : “Oh mon dieu, je suis tellement sous le choc.”

Alors que le couple montait dans la voiture pour se rendre à l’hôtel australien, Jill a commencé à avoir une envie surprise d’un café blanc plat, et elle a même demandé à leur chauffeur de s’arrêter en cours de route.

Dans la voiture, elle a déclaré: «Partir de trois semaines dans la jungle pour être dans un Hummer doré avec du Prosecco, un plat blanc et un muffin au bacon et au fromage.

“C’est comme deux mondes opposés, je ne pense pas que la vie puisse s’améliorer.”

Après le retour du couple au JW Marriott Gold Coast Resort and Spa, ils ont été accueillis dans le hall par ses camarades de camp.