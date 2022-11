Jill Scott de I’m A Celebrity révèle un secret “alimenté” par Ant et Dec – et est convaincu qu’ils aggraveront les procès

Jill Scott, la star de I’M A Celebrity, a expliqué pourquoi elle ne pense pas que les animateurs Ant McPartlin et Declan Donnelly lui seront d’une grande aide dans la jungle.

La star de Lioness, âgée de 35 ans, s’est ouverte sur leurs différences en ce qui concerne le football et a expliqué comment cela la gênerait en ce qui concerne les Bushtucker Trials.

Jill Scott de I’m A Celebrity dit qu’elle ne pense pas qu’Ant et Dec lui seront d’une grande aide dans la jungle[/caption]

Jill faisait partie de l’équipe d’Angleterre lorsqu’ils l’ont ramenée à la maison lors de l’Euro en août[/caption]

«Les gens qui sont des fans de Newcastle, des fans de Sunderland et tout ça va très profondément, très profondément. C’est compétitif entre les deux équipes donc oui. Je ne pense pas qu’ils nous aideront trop facilement », a expliqué Jill.

La sportive devenue experte est l’une des meilleures joueuses de la Lionne et est la favorite des bookmakers pour être couronnée reine de la jungle.

Elle a continué à dire au Daily Star que ses allégeances ne changeraient pas de si tôt.

Jill a ajouté: “Je dois m’en tenir à mon rouge et blanc et je suis sûr qu’ils doivent s’en tenir au noir et blanc.”

Dans une interview exclusive avec The Sun, la star de Sky Sports, Hayley, a déclaré qu’elle pensait que Jill prospérerait dans la jungle australienne.

Elle a déclaré: “Je pense que tout le monde va l’aimer absolument. Elle est amusante et ludique. Elle va être incroyable.

«Elle va être la personne qui apportera un peu de lumière quand il y aura des moments difficiles là-bas. J’ai hâte de la voir dans les défis parce qu’évidemment elle est tellement compétitive.

«Elle aura un copain d’exercice en Mike Tindall. Ça va être une dynamique vraiment intéressante.

Hayley, qui est la fille de la légende écossaise Gordon McQueen, passe beaucoup de temps à Middlesbrough, qui se trouve à quelques minutes en voiture de la ville natale de Jill, Sunderland.





Elle a dit : « J’aime le fait qu’elle soit du nord-est. Elle est encore très humble et juste une grande enfant vraiment, n’est-ce pas.

Alors que de nombreux concurrents n’hésitent pas à utiliser la série comme tremplin vers une plus grande célébrité, Hayley pense que Jill n’est là que pour s’amuser.

“Je pense que continuer I’m A Celebrity l’ouvrira à beaucoup plus, mais elle ne le fait certainement pas pour faire avancer sa carrière, elle le fera pour le pur plaisir”, a déclaré Hayley.

« Elle ne voudra pas ne rien faire et rester assise. C’est le genre qui bouge tout le temps. Je suis ravie que ce soit une footballeuse et je pense que les gens l’aimeront et soutiendront plus de femmes qui ont accompli ce qu’elles ont accompli et les verront comme des personnages et des personnalités par opposition aux anciennes professionnelles féminines.

Jill a expliqué que c’est compétitif entre son équipe de football et Ant et Dec[/caption]