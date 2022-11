Jill Scott de I’m A Celebrity est super compétitive et mettra en lumière les moments difficiles du camp, déclare la star de Sky Sports

L’EX-footballeuse ANGLAISE Jill Scott sera un paquet d’énergie et ne se dérobera pas à un défi dans la jungle, selon la star de Sky Sports Hayley McQueen.

La sportive devenue experte, 35 ans, est l’une des meilleures joueuses de la Lionne et est la favorite des bookmakers pour être couronnée reine de la jungle.

TVI

Jill Scott apportera beaucoup de plaisir au camp I’m A Celebrity, déclare Hayley McQueen[/caption]

Pennsylvanie

La star de Sky Sports, Hayley, soutiendra l’ancien milieu de terrain des Lioness[/caption]

Et elle a le soutien de Hayley, folle de foot, qui s’attend à ce que Jill prospère à Oz.

Dans une interview exclusive, elle a déclaré: “Je pense que tout le monde va l’aimer absolument. Elle est amusante et ludique. Elle va être incroyable.

«Elle va être la personne qui apportera un peu de lumière quand il y aura des moments difficiles là-bas. J’ai hâte de la voir dans les défis parce qu’évidemment elle est tellement compétitive. Elle aura un copain d’exercice en Mike Tindall. Ça va être une dynamique vraiment intéressante.

Hayley, qui est la fille de la légende écossaise Gordon McQueen, passe beaucoup de temps à Middlesbrough, qui se trouve à quelques minutes en voiture de la ville natale de Jill, Sunderland.

Elle a dit : « J’aime le fait qu’elle soit du nord-est. Elle est encore très humble et juste une grande enfant vraiment, n’est-ce pas.

Alors que de nombreux concurrents n’hésitent pas à utiliser la série comme tremplin vers une plus grande célébrité, Hayley pense que Jill n’est là que pour s’amuser.

“Je pense que continuer I’m A Celebrity l’ouvrira à beaucoup plus, mais elle ne le fait certainement pas pour faire avancer sa carrière, elle le fera pour le pur plaisir”, a déclaré Hayley.

« Elle ne voudra pas ne rien faire et rester assise. C’est le genre qui bouge tout le temps. Je suis ravie que ce soit une footballeuse et je pense que les gens l’aimeront et soutiendront plus de femmes qui ont accompli ce qu’elles ont accompli et les verront comme des personnages et des personnalités par opposition à d’anciennes professionnelles.

En plus de garder un œil attentif sur les bouffonneries dans la jungle en novembre, Hayley sera également scotchée à l’écran pour la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar.

Bien que son père n’aime peut-être pas l’équipe nationale anglaise, Hayley encouragera les hommes de Gareth Southgate.

Se souvenant de vacances en famille lors d’une Coupe du monde il y a des années, Hayley a ri de la réaction de l’ancien défenseur de Manchester United, Gordon, face aux maillots de bain patriotiques de sa mère.

Elle a déclaré: “Il déteste que l’Angleterre se porte bien, l’a toujours fait, le fera toujours. Ma mère est anglaise. Je me souviens d’un jour de vacances où elle est sortie au bord de la piscine en bikini anglais et mon père a failli recracher sa bière.

Getty

TVI

I’m A Celebrity démarre le 6 novembre[/caption]

Malgré le conflit interfamilial, Hayley a déclaré: “J’espère qu’ils vont bien. Tant de footballeurs sont comme de jeunes garçons, et je ressens pour eux, surtout après ce qui s’est passé dans la situation de l’Euro et des pénalités, vous réalisez à quel point cela peut être potentiellement dommageable pour la santé mentale de ces jeunes. Je pense les bénir tous.

“En vieillissant, je vois les footballeurs différemment, une sorte de manière maternelle ou fraternelle plutôt que de fantasmer sur David Beckham ou Lee Sharpe et qui que ce soit.”

Avant la compétition, Hayley s’est associée à Samsung et à l’ancien arbitre de Premier League Dermot Gallagher pour analyser certaines des décisions les plus controversées de la Coupe du monde et voir si VAR aurait changé le résultat.

La liste a été compilée à partir des résultats d’un sondage auprès de 2 000 fans de football, commandé par Samsung UK pour présenter la nouvelle gamme 2022 de téléviseurs Neo QLED.

En tête de liste se trouve la tristement célèbre Main de Dieu de Diego Maradona contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde de 1986. VAR aurait exclu le but d’envoyer le jeu à une séance de tirs au but ouvrant potentiellement la voie à l’Angleterre pour remporter sa deuxième compétition mondiale.

Le numéro deux est le but refusé de Frank Lampard contre l’Allemagne en 2010, qui aurait été accordé si le VAR avait été utilisé.

Et le troisième est le handball de Thierry Henry pour la France contre l’Irlande lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2010. Avec la bonne technologie en place, le but aurait été refusé et l’Irlande aurait pu se battre jusqu’aux tirs au but.

Hayley a déclaré: “C’était tellement évident que vous vous disiez” comment cela n’a-t-il pas été vu? Peut-être à cause de la façon dont la technologie est apparue, pas seulement VAR mais en termes d’écran réel sur le téléviseur lui-même. Vous pouvez littéralement voir les ongles de l’arbitre sortir une carte. Vous pouvez vous en approcher. Vous pouvez voir chaque partie de l’écran en super HD.

“En le regardant exploser, vous vous dites” comment diable peuvent-ils manquer ça?

Pour plus d’informations et pour découvrir la gamme complète de téléviseurs Samsung Neo QLED, visitez www.samsung.com