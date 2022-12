Jill Scott de I’m A Celeb révèle son prochain grand travail à la télévision alors qu’elle rejoint la légende du showbiz dans sa nouvelle série

Jill Scott de I’M A Celebrity a révélé son prochain grand travail à la télévision après avoir été couronnée reine de la jungle.

Le casting de I’m A Celeb 2022 est revenu à la vie civile et le monde est l’huître de Jill, avec la légende de l’Euro 2022 qui décroche son premier grand rôle à la télévision depuis sa grande victoire.

L’ancien footballeur anglais rejoindra l’acteur et présentateur Robson Green alors qu’il braque les projecteurs sur leur nord-est natal dans Dirty Weekends de BBC2.

Jill, 35 ans, assistera l’acteur né dans le Northumberland – star de Granchester et Extreme Fishing – dans sa quête pour mettre en valeur la région.

Avec en toile de fond des paysages époustouflants, il promet «du bon plaisir propre».

L’ancienne star de Dragon’s Den et femme d’affaires Sara Davies, la journaliste et présentatrice Steph McGovern, la podcasteuse à succès et co-animatrice de talk-show Rosie Ramsey et l’ex-footballeur Les Ferdinand ont également joué dans la série à partir du 23 janvier.

Cela survient alors que le casting de I’m A Celeb a repris son travail après la grande victoire de Jill en tant que finaliste et star de Hollyoaks Owen Warner a été repéré sur le plateau du feuilleton Channel 4.

Chris Moyles est de retour sur les voies aériennes de Radio X et a récemment interviewé le comique et camarade de camp Seann Walsh.

Cependant, comme certains l’avaient prédit, Matt Hancock a annoncé qu’il quittait son rôle de député et Westminster pour explorer des “opportunités passionnantes” en dehors du Parlement.

Son annonce a atterri peu de temps après que la West Suffolk Conservative Association l’ait qualifié de “pas apte” à être candidat aux prochaines élections.

Il y a quelques jours à peine, M. Hancock insistait sur le fait qu’il n’avait “aucune intention” de se retirer.

Regardez Robson Green’s Weekend Escapes sur BBC Two et BBC iPlayer à partir du lundi 23 janvier, 18h30 2023.

