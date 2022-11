Jill Scott de I’m A Celeb reprendra son travail régulier au service des clients la semaine prochaine malgré l’émission gagnante

JILL Scott ne perdra pas de temps à se prélasser dans sa nouvelle renommée après avoir remporté I’m A Celeb – elle recommence à servir des cafés.

Jill a hâte de retourner derrière le comptoir du café Boxx2Boxx, dont elle est copropriétaire avec Shelly à Manchester, malgré 12 millions de personnes qui ont voté pour couronner sa reine de la jungle.

Elle a déclaré au Sun: «Nous avons des clients qui nous ont été si fidèles et qui ont maintenu le fonctionnement de la boutique, en particulier grâce à Covid.

“Tout comme l’Euro, je ne vais pas changer qui je suis.”

La star a avoué qu’elle n’avait pas de travail prévu, avec un journal vide depuis sa retraite du football en août après avoir marqué l’histoire avec les Lionnes à l’Euro féminin.

Mais Jill a déclaré que son engagement le plus urgent serait de se marier avec sa fiancée Shelly Unitt.

“Je suis tellement dans l’instant”, a-t-elle déclaré lors de sa première interview depuis son départ du camp.

“En allant dans la jungle, je me disais : ‘Est-ce que j’aurais dû poser plus de questions ?’

« Dans ma tête, je pensais : ‘Novembre approche, je suis dans la jungle.’ Puis je me suis dit : ‘Ai-je un plan pour décembre ? Non.’

Sur le travail après le football, elle a poursuivi : « Dis Alex Scott par exemple, elle avait ce plan média de ce qu’elle allait faire mais je ne suis pas comme ça.

“Je suis comme, soyez juste la meilleure version de vous-même tous les jours et je pense toujours que demain n’est pas garanti, mais si vous le pouvez, faites-le et j’espère que quelque chose se produira.

“L’essentiel est de trouver quelque chose que j’apprécie, le travail procure le plus de bonheur dans votre vie, il sera donc certainement basé sur la décision du bonheur plutôt que sur toute autre chose.”

Contente de sa “vie simple” à Manchester, Jill a déclaré qu’elle envisageait maintenant d’épouser Shelly, qui est la sœur de l’ancienne joueuse anglaise Rachel Unitt.

Elle a ajouté: “Nous nous sommes fiancés il y a deux ans et Covid nous a frappés, donc je pense que nous devons mettre en place une planification.”

“Nous devons nous asseoir et simplement rattraper les cinq dernières semaines et ce qui s’est passé, mais évidemment nous fiancer – le prochain plan est de nous marier.”

Se tournant vers son partenaire de six ans, Jill, qui a pris sa retraite en tant que deuxième footballeur international le plus capé d’Angleterre, a déclaré: «J’ai toujours apprécié notre relation à 100%.

“Pouvoir partir et faire du football et être absent deux semaines par mois, c’est tellement difficile pour la personne avec qui vous êtes et les sacrifices qu’elle doit faire.

« Sachant que j’avais le soutien de Shelly dès le premier jour, si je ne l’avais pas fait, je n’aurais pas pu le faire – nous sommes une bonne équipe.

“Je suis ravi de voir ce qui se passera dans le futur, mais je ne pense pas qu’il y aura un mariage dans la jungle – du riz et des haricots pour le buffet du mariage !”

