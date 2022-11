Jill Scott couronnée gagnante de I’m a Celebrity… Get Me Out of Here 2022 alors que le football lui rend hommage | Nouvelles du football

La gagnante de l’Euro 2022, Jill Scott, a été couronnée reine de la jungle dans I’m a Celebrity… Get Me Out of Here.

Avant de se rendre dans la jungle, l’ancienne footballeuse d’Angleterre et de Manchester City, Scott, avait déclaré qu’elle pensait qu’il n’y avait “pas moyen” qu’elle soit en finale, mais le public l’aimait pour son attitude pragmatique, son humilité, sa positivité et son sens de l’amusement. .

S’adressant aux hôtes Ant Mcpartlin et Declan Donnelly après avoir reçu la nouvelle, Scott a déclaré: “Je n’arrive tout simplement pas à y croire. Honnêtement, je pense que je vais devoir beaucoup d’argent à ma grand-mère pour les 12 millions de votes qu’elle a faits.

“Nous étions une grande équipe, je ne pense pas qu’il devrait y avoir un seul vainqueur, nous n’aurions pas pu nous en sortir sans nous tous.”

Scott, 35 ans, a joué pour Sunderland, Everton, Manchester City et Aston Villa au cours d’une brillante carrière de joueur de 18 ans, tout en représentant l’Angleterre 161 fois entre 2006 et 2022.

La milieu de terrain a couronné sa carrière en remportant l’Euro 2022 avec les Lionnes l’été dernier, avec Scott lors de la victoire 2-1 contre l’Allemagne lors de la finale à Wembley en juillet, avant de remettre ses bottes.

Maintenant, elle a terminé une année mémorable en remportant la 22e série de I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!

Image:

Scott après avoir remporté l’Euro l’été dernier





Le football a rendu hommage à Scott avec une foule de ses anciens coéquipiers tweetant leur joie du résultat.

Scott a propulsé l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock à la couronne, le député de l’ouest du Suffolk terminant à la troisième place et l’ancienne coéquipière anglaise de Scott, Lotte Wubben-Moy, n’a pas tardé à souligner le verdict.

Au cours d’une illustre carrière de joueur, Scott a remporté 161 sélections pour les Lionnes et marqué 27 buts, tout en remportant le titre de Super League féminine et quatre FA Cup féminines.

Image:

Le milieu de terrain anglais Jill Scott, vainqueur de l’Euro 2022, a annoncé sa retraite du football à l’âge de 35 ans l’été dernier





Scott est revenu après le succès de l’Euro cet été et dans une interview avec le tribune des joueurs a écrit: “Je dis peut-être au revoir au football, mais nous allons en faire une fête. Pas de visages tristes !! Nous nous sommes trop amusés pour avoir des larmes.

“Imaginez, si vous m’aviez dit que je continuerais à jouer pour l’Angleterre pendant 16 ans ?

“Si vous m’aviez dit que je vivrais assez pour voir 90 000 personnes entassées dans le stade de Wembley pour une finale européenne féminine ? Et que j’y jouerais ? Impossible.”