‘Jill Martin d’aujourd’hui révèle un diagnostic de cancer du sein – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Lev Radin/Pacific Press/Shutterstock

Jill Martin a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein et qu’elle allait subir sa première intervention chirurgicale pour le traiter dans un article pour Aujourd’hui le lundi 17 juillet. La contributrice de l’émission du matin, 47 ans, a parlé de son diagnostic et de la façon dont elle veut aider les gens à détecter et à traiter le cancer du sein plus tôt. « J’avais toujours craint que ce jour n’arrive, mais je n’ai jamais vraiment pensé que ce serait le cas », a-t-elle écrit.

Jill a parlé de sa grand-mère perdant sa bataille contre le cancer du sein et de sa mère subissant une double mastectomie pour la traiter. Elle a également expliqué que les tests génétiques et les IRM pour vérifier le cancer sont également utiles pour détecter les conditions qui peuvent être manquées lors d’une mammographie. Elle a révélé qu’une partie de la raison pour laquelle elle partageait son expérience était qu’elle voulait que « tout le monde vérifie auprès de son médecin si les tests génétiques sont appropriés » pour eux. « Au moment où je me remettrai de ma première intervention chirurgicale, j’espère que beaucoup d’entre vous connaîtront vos résultats et pourront prendre des décisions proactives avec vos médecins, votre famille et vos proches. C’est la doublure argentée de ce gâchis pour moi. C’est ce qui me fait avancer et me donne de la force », a-t-elle écrit.

Plus Nouvelles des célébrités

Bien qu’un diagnostic de cancer soit une épreuve difficile à vivre pour toute famille, le Aujourd’hui contributrice a juré de se battre aussi fort qu’elle le pouvait pour le battre. « Différentes personnes s’en sortent de différentes manières ; pour moi, je ne me cache pas sous les couvertures en pleurant. Au lieu de cela, je veux faire tout ce que je peux pour vaincre cela et protéger ma famille », a-t-elle écrit. « Soyons clairs : j’ai le cœur brisé pour de nombreuses raisons, mais je regarde surtout mes parents regarder moi passer par là. Mais je fais confiance à mon père avec chaque morceau de mon être, et il m’a dit, ‘Nous l’avons eu, et nous le combattrons ensemble.’ Je suis dévasté et responsabilisé, tout en même temps.

En plus de partager son expérience, Jill a partagé différents détails sur le traitement du cancer et essayé d’attraper un diagnostic tôt. Trois des principaux points qu’elle a soulevés incluaient de demander à votre médecin des tests génétiques, de savoir que le cancer du sein peut ne pas être détecté sur une mammographie et de savoir que si vous êtes porteuse d’un gène BRCA, il peut être transmis à votre enfant.

Jill a conclu l’histoire en partageant un mot d’encouragement qui Al-Roker lui a donné, et elle a terminé en jurant de vaincre le cancer avec ses proches à ses côtés. « Le cancer a gâché la mauvaise famille – à la fois ma famille immédiate et vous, ma famille AUJOURD’HUI. Nous allons écraser cela ensemble », a-t-elle écrit.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: La santé de Martina Navratilova : son combat contre le cancer et son état actuel

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.